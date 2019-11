A febbraio la Virtus Bologna a Tenerife: giocherà la Coppa Intercontinentale

Con un comunicato apparso sul proprio sito, la Virtus Bologna ha confermato la propria presenza ad un importante torneo internazionale di basket: le V Nere, che nel 2019 hanno vinto la Champions League sconfiggendo il Tenerife ad Anversa, parteciperanno alla Coppa Intercontinentale.

Con cinque trofei europei in bacheca, le V nere proveranno ad ampliare ancora i propri confini, portando a casa la vittoria nel torneo rinnovato dalla FIBA, che nel febbraio 2020, proprio a Tenerife, metterà in palio il trofeo. Non si conoscono ancora i nomi delle altre partecipanti, che non hanno sciolto ancora la riserva, come fatto invece questa sera dai bolognesi.

