Aaron Craft si ritira: “A giugno lascio il basket e vado a fare il medico”

Per la Dolomiti Energia Trentino nella stagione 2017/2018 è stato l'uomo della provvidenza. E pensare che per lui, quello di Trento era un ritorno e soprattutto che a giugno sarà un addio. Che strano il destino. Aaron Craft ha deciso di chiudere la sua carriera con questa stagione. Lui è stato l’eroe della storica finale scudetto della Dolomiti Energia nell’annata 2016/2017 e da eroe è tornato, un anno dopo, alla corte di coach Buscaglia quando Trento, dopo la seconda finale per il titolo consecutiva, non riusciva a trovare la via della vittoria.

Ci ha pensato Craft, che alla prima gara del ritorno contro la Germani Brescia, ha sbloccato i bianconeri dalla media, con il canestro vittoria in faccia a Luca Vitali.

Oggi Aaron Craft, 28 anni, ha deciso di cambiare vita. A gennaio 2019 ha tentato e superato il test di medicina alla Ohio State University, lo stesso ateneo dove nel 2014 si era laureato in Scienze dell’alimentazione. Da qui quindi, la decisione di lasciare il basket per diventare un medico.

" La passione per la medicina è qualcosa che coltivo da bambino perché amavo matematica e scienze. Ora mi affascina il fatto che richieda di coniugare talento e dedizione. Alla fine della mia vita spero di essere stato più di un giocatore che si tuffa per recuperare un pallone. Il mio obiettivo è aiutare gli altri e servire al meglio la società in cui vivo. Ci sono diversi modi per farlo, certamente, ma il percorso di medicina è quello che più mi si addice e può offrirmi l’opportunità di vivere un’esistenza che non sia solo concentrata su me stesso "

Così ha dichiarato, come riportato dal Corriere della Sera.

Craft si vedeva già come medico, ancor prima che come giocatore, già nel 2014 ma le parole del suo agente e un contratto da Eurolega, gli avevano fatto cambiare idea. Ora però il miglior difensore della stagione scorsa non ha più dubbi: appenderà gli scarpini al chiodo a giugno.

" Ora, davvero, non saprei cosa potrebbe farmi tornare indietro. Ho deciso di giocare un altro anno perché a gennaio è nato mio figlio Owen, volevo che Amber potesse occuparsi di lui senza pensieri prima di cercare un lavoro. Quello che faccio non è per ricevere, ma per condividere l’amore che ho ricevuto, per restituirlo aiutando le altre persone "

Nulla da aggiungere. Un signore, con e senza palla a spicchi in mano. In bocca al lupo per la prossima carriera, Aaron!