Antetokounmpo regala le sue scarpe a due bambini: le lacrime sono di gioia

Quando si ricevono in dono le scarpe del proprio idolo è difficile trattenere le lacrime: non ci sono riusciti i due ragazzini che le hanno ricevute in cadeau da Giannis Antetokounmpo al termine del match vinto dai Bucks per 107-98 in casa dei Golden State Warriors. Tanto per cambiare, a prendere per mano il team leader della lega è il solito Giannis Antetokounmpo con 30 punti e 13 punti; che a fine partita ha deciso da lasciare le sue grossissime scarpe nelle mani di due giovani fan. Ecco la loro reazione.