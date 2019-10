Arturas Gudaitis: “Infortunio? Mai lasciato Milano, ero al Forum a lavorare. Olimpia? Serve tempo”

Arturas Gudaitis, centro Lituano classe 1993 in forza all’AX Armani Exchange Olimpia Milano è tornato in campo nel match di Serie A, perso poi dai suoi, contro la Vanoli Cremona. Per lui a referto 5 punti in 11’ di utilizzo. Poi in Eurolega, contro il Fenerbahce il rientro al 100%: 17 punti, 5 rimbalzi e 25 di valutazione valsi il titolo di MVP della partita.

Video - Arturas Gudaitis, ritorno col botto in Eurolega dopo nove mesi: 17 punti contro il Fenerbahçe 00:55

Gudaitis, ri-accolto al Forum da una standing ovation, intervistato da Luca Chiabotti a La Repubblica racconta del suo infortunio al crociato (lo scorso anno, nella parte cruciale della stagione meneghina) e di come sia riuscito a superare lo stop e a tornare più forte di prima.

" Non esiste un altro modo per recuperare da un infortunio grave come è stato il mio: devi lavorare. Sempre "

Lo sa bene anche chi ha seguito le vicende del centro Lituano dai social, perché Gudaitis nelle storie di Instagram e nelle foto dell’Olimpia, appariva sempre in palestra concentrato sul recupero.

" Non so dire quanto fosse più bella o meno Milano in agosto, ero sempre al Forum, due sedute al giorno, almeno cinque ore complessive quotidiane. La sera era molto stanco, mi sono concesso qualche cena fuori e non ho lasciato la città nemmeno nel giorno libero, stando sempre assieme a mia moglie e a mia figlia "

La voglia di rintrare in campo era decisamente tanta, anche per “dare una mano” all’Olimpia. La sua assenza in area lo scorso anno si è sentita nel finale di stagione e Gudaitis questo lo sa.

Video - Arturas Gudaitis torna dopo nove mesi e si presenta così: due schiacciate a Cremona 00:40

" Non lo nego, sono uno dei punti chiave della squadra. E vero che l’Armani avesse molti giocatori capaci di alzare il loro contributo per tappare la mia assenza, ma quando perdi un giocatore in un ruolo fondamentale come è il mio, è naturale che la squadra sia un po’ in difficoltà "

Una nuova era in AX Armani Exchange, anche per Gudaitis che ha lasciato il campo con Pianigiani e lo ritrova con Ettore Messina.

" All’Olimpia è tutto differente ora, a partire dall’allenatore che ha portato le sue idee che sono nuove, come concetti, anche per me. Messina è intelligente, la squadra gioca una pallacanestro differente oggi e ha bisogno di tempo per comprenderlo. Io per primo "

Ma oltre alla preparazione e al recupero, cos’ha fatto Arturais Gudaitis nell’estate 2019?

" Ultimamente soprattutto ascolto gli audiolibri e sono un fanatico di tennis. Non lo gioco, è una cosa che intendo fare quando smetterò col basket. Per il momento, guardo: ammiro Roger Federer e tra i giovani mi piace Stefanos Tsitsipas. La prossima settimana a Milano ci sono le finali della Next Generation Atp: ho già i biglietti "

Ma Arturas Gudaitis ci andrà dopo la sfida all’Alba Berlino (questa sera dalle 19:50 su Eurosport Player) e poi quella casalinga il 1 Novembre contro il Barcellona, palla a due alle 20:00 al Forum e alle 19:50 anche su Eurosport Player.