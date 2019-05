Basket 3×3, Qualificazioni Mondiali 2019: Italia sconfitta dal Canada

Arriva una sconfitta per l’Italia nel secondo match delle qualificazioni ai Mondiali di basket 3×3 in corso a San Juan, Porto Rico. Gli azzurri , facenti parte del girone A, sono stati sconfitti dal quotato Canada per 10-21, con una prova maiuscola specialmente da parte di Michael Linklater e Bikramijt Gill, che nel ranking individuale della specialità sono numero 36 e 54 del mondo. La giornata italiana si chiude, dunque, con una partita vinta (contro la Germania) e una persa, contro i canadesi.

Si comincia con Landi che firma l’unico vantaggio azzurro, prima di un parziale di 0-8 quasi tutto firmato da Gill, che si esibisce anche in una spettacolare schiacciata ad una mano e palesa l’eccellente affiatamento con Linklater. Sandri e soprattutto Corno, con una gran tiro da oltre l’arco fuori equilibrio, cercano di riportare sotto l’Italia (5-8), poi accanto a Linklater e Gill compare anche Pryce. Il Canada acquisisce un vantaggio sempre maggiore dopo che anche l’ultimo sussulto di Corno e Landi non sortisce gli effetti sperati. Un tiro dall’arco di Anders, con poco più di un minuto sul cronometro, decreta la fine anticipata della contesa. Domani gli azzurri sfideranno la Francia, in un match che vale il passaggio al barrage: tutte e quattro le squadre del girone A hanno all’attivo una vittoria e una sconfitta.

ITALIA-CANADA 10-21

ITALIA – 1 Grampa, 5 Corno, 2 Sandri, 2 Landi

CANADA – 5 Pryce, 1 Linklater, 3 Anders, 12 Gill