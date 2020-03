Basket 3x3: l'India blocca i voli con l'Italia, la FIBA rinvia il preolimpico

La FIBA ha deciso di rinviare il preolimpico di basket 3×3 che si sarebbe dovuto disputare a Bangalore (India) dal 18 al 22 marzo. L’allarme coronavirus ha spinto il Paese asiatico a bloccare l’ingresso ai cittadini provenienti dalle Nazioni più colpite, tra cui c’è anche l’Italia che avrebbe dovuto partecipare a questa manifestazione con la compagine femminile. Le azzurre, Campionesse del Mondo nel 2018 e pretendenti al pass a cinque cerchi, attendono di sapere quando verrà recuperata questa manifestazione che mette in palio tre pass per sesso.

La Federazione Mondiale di Basket si sta adoperando per permetterne la disputa prima del 24 aprile quando a Budapest (Ungheria) andrà in scena l’ultimo torneo mondiale che assegnerà l’ultimo pass. Le sei partecipanti a questa manifestazione dipendono strettamente dal primo torneo: ad esempio l’Italia non giocherà se avrà già raggiunto l’obiettivo.

