Basket, Brescia: risolto contratto con Eric Mika

Eric Mika non fa più parte del roster della Germani Basket Brescia. Il club lombardo comunica "di aver risolto consensualmente in data odierna il contratto" con il centro statunitense, a cui la società "augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera". Il provvedimento della Germani arriva all'indomani dell'acceso diverbio con coach Andrea Dianna avvenuto prima di un time out durante l'ultimo quarto del match di campionato con Bologna.