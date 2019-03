Basket femminile, 21^ giornata Serie A1 2019: Venezia e Schio proseguono il duello a distanza

Si è disputata interamente nella giornata di oggi la 21^ giornata della Serie A1 2018-2019 di basket femminile. Quando mancano soltanto due giornate al termine della regular season, restano da definire le posizioni e le formazioni che entreranno a far parte della griglia playoff. Venezia e Schio hanno superato Sesto San Giovanni e Broni conservando la prima e la seconda posizione in classifica con due soli punti di distacco tra loro, mentre in coda Empoli ha centrato un’inattesa e importante vittoria sul campo di Vigarano lasciando l’ultimo posto.

VENEZIA-SESTO SAN GIOVANNI 74-62 (18-11; 39-34; 55-53)

Le ragazze di Andrea Liberalotto hanno riscattato parzialmente la sconfitta subita la scorsa settimana nella semifinale di Coppa Italia dalle milanesi aggiudicandosi la sfida. Partita equilibrata, condotta per la maggior parte del tempo delle padrone di casa, ma con la formazione allenata da Cinzia Zanotti capace di rimanere a contatto. Nell’ultimo quarto Sesto San Giovani ha trovato anche un momentaneo vantaggio grazie alla tripla di Brooque Williams (18 punti), ma un parziale di 12-0 firmato da Jolene Anderson (15 punti e 10 rimbalzi) e Deborah Carangelo (14 punti) ha chiuso definitivamente l’incontro.

BATTIPAGLIA-LUCCA 64-65 (21-25; 32-39; 44-52)

Successo con brivido nel finale per la formazione toscana, in pieno controllo della partita fino all’ultimo quarto. Una straripante Kristen Simon (31 punti e 11 rimbalzi) ha riportato a contatto la squadra campana, punita però proprio allo scadere dal canestro di Kourtney Treffers (15 punti). Splendida prova delle italiane Marida Orazzo (16 punti) e Giulia Gatti (16 punti e 10 assist), determinanti nella vittoria di Lucca.

VIGARANO-EMPOLI 83-98 (23-25; 45-57; 62-77)

La sorpresa di giornata è senza dubbio la vittoria della formazione toscana, la quarta in campionato. Prestazione superlativa dal punto di vista offensivo per le ragazze di Alessio Cioni, che hanno chiuso con un incredibile 13/27 da tre punti controllando l’incontro sin dalle prime battute. Klara Pochobradska (22 punti) e Simone Huland El Aliyah (19 punti) si sono prese la scena nel contesto di una eccellente prova di squadra. Feyonda Fitzgerald (25 punti) e Sara Bocchetti (21 punti) non sono invece bastata alla compagine ferrarese.

SCHIO-BRONI 88-66 (25-10; 46-37; 72-53)

Pronto riscatto in campionato per la formazione veneta, reduce dalla sconfitta in EuroCup. La squadra allenata da Pierre Vincent ha preso in mano la partita sin dal primo quarto senza lasciare nessuna possibilità alle lombarde. Allie Quigley (19 punti) è stata la migliore per le padrone di casa, ma da segnalare sicuramente l’ottima prova di Francesca Dotto (13 punti con cinque palle recuperate) e di Martina Fassina (13 punti). Broni costretta alla resa nonostante Laura Spreafico (15 punti) e Nikolina Milic (15 punti).

TORINO-SAN MARTINO DI LUPARI 62-73 (20-15; 32-41; 45-58)

Hanno resistito soltanto un quarto le piemontesi di fronte ad una combattiva San Martino di Lupari. La formazione veneta ha completato il sorpasso nel secondo periodo ribaltando completamente l’inerzia della partita ed involandosi verso un comodo successo. Tyaunna Marshall (18 punti) e Zenta Melnika (13 punti) hanno fatto la differenza in favore delle ospiti, mentre alle padrone di casa non sono state sufficienti per evitare l’ennesima sconfitta stagionale le prove della solita Ilaria Milazzo (16 punti e 10 assist) e di Kahlia Lawrence (16 punti).

RISULTATI 21a GIORNATA

Umana Reyer Venezia – Allianz Geas Sesto San Giovanni 74-62

O.ME.P.S. Givova Battipaglia – Gesam Gas&Luce Lucca 64-65

Meccanica Nova Vigarano – Use Scotti Rosa Empoli 83-98

Famila Wuber Schio – Elcos Broni 88-66

Iren Fixi Torino – Fila San Martino di Lupari 62-73

Riposo: Passalacqua Ragusa

CLASSIFICA

Venezia 32; Schio 30; Ragusa 28; Broni 24; San Martino di Lupari 22; Lucca 16; Vigarano, Sesto San Giovanni 14; Empoli 8; Battipaglia, Torino 6.