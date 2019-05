Basket: Giorgia Sottana si trasferisce in Francia, al Flammes Carolo

Cambio di destinazione deciso per Giorgia Sottana. La colonna della Nazionale azzurra, reduce da un’esperienza non del tutto indimenticabile con il Fenerbahce, si trasferisce in Francia. La destinazione è quella del Flammes Carolo, che fa base a Charleville-Mézières, nelle immediate vicinanze del confine franco-belga, ed ha raggiunto per due volte la semifinale del campionato francese.

Era noto che Sottana non sarebbe rimasta in Turchia per la stagione ventura, e si sapeva anche che non aveva firmato per tornare in Italia, come aveva ammesso durante un’intervista su Sportitalia nell’intervallo di gara-1 della finale scudetto tra Schio e Ragusa. Per lei si tratta della seconda esperienza in terra transalpina, dove aveva già trascorso buona parte dell’annata 2017-2018 con il BLMA di Montpellier prima di trasferirsi in Turchia, dov’è stata presto raggiunta da Cecilia Zandalasini.

In quest’ultima stagione Carolo ha disputato l’Eurolega, nel duro girone B, raccogliendo 5 vittorie e 9 sconfitte. La discesa in Eurocup non è stata fortunata, poiché nel derby francese con il BLMA ha rimediato l’eliminazione ai quarti di finale. Sottana potrebbe ritrovare un’altra ex Famila Schio (sebbene non sia mai stata sua compagna di squadra), Zofia Hruscakova, che fu chiamata in arancione per sostituire l’infortunata di lungo corso Eva Lisec nell’annata 2017-2018.

