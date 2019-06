Basket, la FIBA elimina le wild card per il preolimpico verso Tokyo 2020

Novità significativa nel meccanismo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 quella stabilita dall’Executive Committee della FIBA nell’ultima riunione. Il torneo olimpico sarà sempre formato da dodici squadre, con il Giappone cui spetta di diritto il posto in quanto paese organizzatore e con le prime sette formazioni che saranno decise sulla base della classifica finale dei Mondiali 2019 (tenendo sempre conto della restrizione geografica per la quale strapperanno il pass le migliori due di Europa e America e le migliori di Africa, Asia e Oceania). Le migliori sedici squadre della manifestazione iridata avranno invece accesso al Torneo Preolimpico che si svolgerà nel 2020 e che vedrà competere un totale di ventiquattro formazioni.

La modifica interviene proprio in questo passaggio dal momento che inizialmente le altre otto squadre in competizione per un posto a Tokyo 2020 avrebbero dovuto ricevere un invito attraverso il meccanismo delle wild card. L’Executive Committee ha invece introdotto un nuovo criterio basato sul merito sportivo, stabilendo che accederanno al Torneo Preolimpico le migliori due formazioni per regione in base al Ranking FIBA (Africa, America, Asia-Oceania ed Europa) che non si sono già qualificate direttamente per le Olimpiadi e che non hanno terminato la rassegna iridata tra le prime sedici posizioni. Il meccanismo suddividerà dunque le ventiquattro squadre in quattro tornei e soltanto le vincitrici potranno volare in Giappone.

roberto.pozzi@oasport.it