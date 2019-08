Basket, Torneo Acropolis 2019: Grecia, Serbia e Turchia sulla strada dell'Italia

Domani (16 agosto) prenderà il via il Torneo Acropolis 2019. Diventato ormai un appuntamento fisso del basket internazionale, in questa edizione vedrà sfidarsi quattro nazionali di assoluto livello: Italia, Grecia, Serbia e Turchia. Sarà un ottimo test per gli azzurri di Romeo Sacchetti in vista dei mondiali che si svolgeranno a partire dal 31 Agosto in Cina.

Ad ospitare la manifestazione, come accade dal 1995 seppur con qualche breve pausa, sarà l’OAKA Olympic Indoor Hall di Atene. Sarà un fine settimana interamente dedicato alla palla a spicchi, con sfide di altissimo profilo, grazie alla presenza sul parquet di alcune stelle del firmamento mondiale.

I convocati dell'Italia

Il ct. Sacchetti per il Torneo Acropolis 2019 ha convocato: Awudu Abass, Pietro Aradori, Marco Belinelli, Paul Biligha, Jeff Brooks, Luigi Datome, Amedeo Della Valle, Ariel Filloy, Danilo Gallinari, Alessandro Gentile, Daniel Hackett, Giampaolo Ricci, Brian Sacchetti, Amedeo Tessitori e Luca Vitali.

Il calendario

Come detto in precedenza le nazionali che prenderanno parte alla manifestazione saranno: Italia, Grecia, Turchia e Serbia. Da domani 16 agosto fino a domenica 21 agosto si sfideranno per stabilire chi seguirà la Georgia nell’albo d’oro.

Venerdì 16 agosto

Serbia – Turchia ore 18:00

Italia-Grecia ore 20:30 – diretta su Sky Sport 1

Italia-Serbia ore 18:00 – diretta su Sky Sport 1

Grecia – Turchia ore 20:30

Domenica 18 agosto

Italia-Turchia ore 18:00 – diretta su Sky Sport 1

Grecia – Serbia ore 20:30