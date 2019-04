Belinelli: "Ho parlato con Sacchetti: sarò con l'Italia ai Mondiali in Cina"

Marco Belinelli ai Mondiali ci sarà. Il primo italiano a far parte di una franchigia vincitrice dell’anello NBA, nella magnifica stagione 2013-2014 dei San Antonio Spurs, ha confermato la propria presenza in Cina per l’evento iridato, che a questo punto sarà il suo secondo della carriera dopo quello disputato in Giappone nel 2006.

Queste le parole del giocatore degli Spurs rilasciate a Tuttosport:

" Confermo la mia presenza in Cina. Ho parlato con Petrucci dopo la qualificazione, ho parlato con Sacchetti qualche giorno fa. E con i compagni mi sono sentito spesso. Siamo tutti contenti, ma sappiamo che ora l’asticella si alza. Il sogno di tutti è di fare qualcosa di importante. "

Belinelli ha parlato anche della stagione degli Spurs, che giocheranno il primo turno dei playoff NBA contro i Denver Nuggets (ed è la ventiduesima presenza consecutiva per la franchigia texana): “Siamo stati bravi a smentire chi non ci vedeva in grado di essere tra le migliori otto squadre a Ovest. Siamo rimasti uniti quando le cose non andavano per il verso giusto e abbiamo dimostrato di essere una squadra vera. Tutti noi abbiamo capito il ruolo che ci spettava in squadra e i risultati ne hanno beneficiato. E poi qui a San Antonio c’è un’organizzazione unica, preparata su tutto. E’ vero che non ci sono più Parker, Ginobili e Duncan, però sono rimasti il gm Buford e coach Popovich che sono i pilastri di un meccanismo perfetto“.

Su Davide Moretti:

" Sapevo già del talento e spero che possa avere un futuro brillante. Mi ha impressionato il fatto che sia un giocatore che sotto pressione non ha paura di prendersi tiri importanti: non è una dote comune "

Sul ritorno del derby di Bologna in Serie A: “Finalmente! Ho sentito Mancinelli, ho seguito i festeggiamenti dei tifosi sui social. La grande passione di Bologna e dei bolognesi può fare bene al basket italiano“.

