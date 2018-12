Bologna vince il derby con Reggio, facendo seguito alle vittorie di Milano e Varese

Segafredo Virtus Bologna - Grissin Bon Reggio Emilia 81 – 69

Derby emiliano numero 47 che vede uscire vincitrice Bologna grazie a un Punter devastante nel momento di massimo equilibrio. In meno di 5’ tutto il quintetto iniziale della Virtus va a referto, sfruttando al meglio le perse degli ospiti; Allen prova a tenere a contatto Reggio Emilia con 10 punti, ma nel finale di frazione Cappelletti è protagonista nel parziale di 9-0 con cui Bologna prende le distanze (28-15 al 10’, con la Grissin Bon già a 8 perse). Nel 2° periodo i padroni di casa faticano a trovare la via del canestro su azione, eccezion fatta per Kravic (6), e così la formazione di coach Cagnardi rientra completamente in partita, sfruttando la verve offensiva di Llompart (7) e Candi (5), visto che a metà gara il tabellone recita 41-40 in favore della Segafredo. Detto del calo delle percentuali bolognesi, la chiave della rimonta ospite sta anche nel diverso comportamento a rimbalzo delle due squadre e nella capacità di limitare i turnovers.

Nella ripresa Bologna sfrutta i molti viaggi in lunetta conquistati e la presenza di Kravic sotto i tabelloni, ma Reggio Emilia non perde contatto pur segnando solamente 12 punti nella terza frazione; Taylor continua a mettere in ritmo i compagni (7 assist al 30’), ma si conferma anche affidabile dalla lunetta e tiene avanti i suoi (57-52 alla fine del 3° quarto). La Grissin Bon rientra grazie alle triple dei propri esterni, sfruttando anche gli errori a cronometro fermo di Kravic e le giocate di talento di Rivers, ma Punter, con 8 punti consecutivi, risolve la sfida a favore dei padroni di casa, prendendosi anche il riconoscimento di MVP a scapito di un ottimo Taylor (19 e 8 assist). Agli ospiti non bastano i 18 di Allen (7/13 al tiro) e i 14 di Rivers (ma 0/7 da tre).

AX Armani Exchange Milano - Germani Basket Brescia 87 - 75

Trascinata da un superlativo Jerrells, l’AX Armani Exchange conquista il 12° successo consecutivo in campionato, migliorando così la sua miglior partenza di sempre nell’era-playoff. Milano parte sbagliando qualcosa di troppo da oltre l’arco (0/5 a metà prima frazione), ma poi James comincia a trovare sistematicamente Tarczewski nel pitturato: 5 assist per la guardia, 10 punti per il centro in brevissimo tempo. Brescia si aggrappa al talento di Cunningham (7) e ai canestri del duo Laquintana-Moss, ma l’AX trova 4 triple in fila per chiudere avanti 28-22 i primi 10’. Laquintana continua a spezzare la difesa dei padroni di casa anche nel secondo periodo, mentre Jerrells (7) si prende in carico gran parte della fase offensiva dell’Olimpia; la Germani lavora bene a rimbalzo offensivo, ma sbaglia molto vicino a canestro e non concretizza gli extra-possessi, non riuscendo così a rosicchiare nemmeno una lunghezza di svantaggio (40-46 a metà gara).

Nella ripresa Cunningham e Tarczewski diventano i fulcri dei rispettivi attacchi; Milano sbaglia molto dall’arco (1/7 nel 3° quarto) e soffre anche la presenza a rimbalzo degli ospiti, ma ci pensa ancora Jerrells a ristabilire le distanze, annullando così gli 8 punti realizzati da Cunningham nel 3° periodo (63-56 al 30’). La Germani cerca di resistere finché ha benzina nel proprio motore, ma qualche ingranaggio s’inceppa anzitempo e Jerrells sale in cattedra anche in fase difensiva. Nell’ultima frazione c’è gloria anche per Fontecchio (ottimo in difesa) e per la miglior versione stagionale di Tarczewski. Il centro statunitense chiude con 23 punti (10/12 al tiro) e 4 rimbalzi; benissimo anche Jerrells (19 e 3 assist), mentre James incide solo nel 1° quarto (1/6 dal campo). Per Brescia ottima prova di Laquintana (15, con 6 rimbalzi e 3 assist) e 21 di Cunningham.

Openjobmetis Varese - Acqua S. Bernardo Cantù 89 - 71

87° successo di Varese nella storia dei derby contro Cantù, quest’ultima arrivata all’ottava sconfitta consecutiva (peggior striscia di sempre per i canturini). Partenza devastante dei padroni di casa, che sfruttano al meglio la verve offensiva di Scrubb (18, con 6/6 da tre nel 1° quarto), oltre a guadagnare molti viaggi in lunetta e a non sprecare neanche un possesso; l’Acqua S. Bernardo trova risposte solamente da Mitchell (7) e Blakes (5), pagando il 2/8 di squadra da oltre l’arco e i troppi falli commessi. Dopo 10’ il confronto è impietoso: 37-18 in favore della Openjobmetis, che ha una valutazione incredibile pari a 53. La formazione di coach Caja rallenta a inizio secondo periodo e Cantù prova a ricucire un po’ le distanze con Gaines e Davis; i turnovers (8) degli ospiti e un indomabile Scrubb (23 a fine primo tempo) mantengono però invariato il distacco (54-37 al 20’).

Gaines prova a dare un senso alla ripresa con 7 punti in meno di 3’, ma Avramovic risponde colpo su colpo e Varese non lascia alcuno spazio per una rimonta ospite; l’Acqua S. Bernardo continua a inanellare perse su perse e a non trovare buone percentuali, specie da oltre l’arco dei 6.75 (72-54 al 30’). L’ultima frazione serve solamente a Jefferson per sbloccarsi: uno dei migliori giocatori del campionato, in termini di valutazione, realizza infatti il 1° punto al 32’. Moore trova 3 triple consecutive e manda così i titoli di coda di una sfida dominata dalla Openjobmetis. 15/33 da tre per Varese, che trova anche 4 giocatori in doppia cifra per punti realizzati (top scorer Scrubb con 27); per Cantù passaggi a vuoto di Jefferson e Udanoh, 17 perse e una classifica che comincia a essere pericolosa.