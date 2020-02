Brindisi dilaga a Pesaro: vittoria 103-77 nell'anticipo del mezzogiorno

Carpegna Prosciutto Pesaro-Happy Casa Brindisi 77-103

Nel giorno del suo 34° compleanno, Adrian Banks sceglie il parquet della Vitrifrigo Arena di Pesaro come luogo ideale per sparare i fuochi artificiali: il suo terzo periodo stellare da 18 punti spacca definitivamente una partita cominciata in maniera distratta e lancia la sua Brindisi al 13° successo stagionale, con annesso momentaneo riaggancio di Brescia e Milano al terzo posto in classifica. Banks chiuderà a quota 25, frutto di una serata da mano magica: 3/4 da due e 6/10 dall'arco, la vera statistica che fa la differenza e cancella quel triste 2/11 con cui aveva sporcato il foglio nella sconfitta della scorsa settimana contro l'Olimpia.

Video - Recupero e schiacciata: Adrian Banks chiude così la sua partita da MVP a Pesaro 00:51

Pesaro, di contro, incassa il terzo ko consecutivo dopo la vittoria con la Fortitudo Bologna (l'unica finora in stagione) e sbraga nel finale nonostante un primo quarto promettente, controllato a lungo nel ritmo e chiuso sul 18-16. Brindisi piazza la prima spallata in apertura di secondo periodo, quando riesce finalmente a correre distendendosi a tutto campo dopo ogni rimbalzo catturato o palla recuperata: i rientri difensivi avversari sono lenti e disordinati, e la Happy Casa può balzare sul +10 all'intervallo lungo (35-45) sfruttando l'ottimo impatto dalla panchina di Darius Thompson (19 punti, 13 dei quali nel solo primo tempo).

La Vuelle tenta il blitz a inizio ripresa con le triple di Vasa Pusica (il migliore con 21 punti, 17 nel terzo periodo) ma ne esce presto un duello ad altissimo ritmo con Adrian Banks, lo scenario peggiore possibile per qualsiasi avversaria della Happy Casa. Banks si incendia e trascina con sé il resto della squadra, aprendo un vero e proprio bombardamento contro una difesa pesarese che resta molle e permissiva: Brindisi spara 7/11 dall'arco nel quarto con la collaborazione di Gaspardo e Campogrande, apre il divario sul +15 (51-66, poi 63-78 all'ultimo riposo) e non serve il 6/8 biancorosso (quasi interamente targato Pusica) per resistere in una partita che ha ormai preso le chiare fattezze di una continua run'n'gun, terreno ideale per la squadra di coach Vitucci.

Video - Brindisi si scatena in contropiede: Darius Thompson inchioda la schiacciata a una mano 00:34

Scornata e infilzata di continuo, Pesaro alza bandiera bianca molto presto nel quarto periodo aprendo un lungo garbage-time in cui Brindisi raggiunge anche il +28 prima del 103-77 conclusivo. La Happy Casa chiuderà con un ottimo 14/32 nel tiro pesante e coccolandosi anche l'ottima prestazione di Raphael Gaspardo, capace di aggiornare il proprio season-high in punti (16) e career-high in rimbalzi (11). Oltre a Pusica, Pesaro ha invece 17 punti e 8 rimbalzi da Leonardo Totè, sempre molto volitivo, ma poco altro dalle sue punte offensive: un molle Jaylen Barford si ferma a 7 (2/9 al tiro), mentre Troy Williams perde presto calma e senno deragliando a più riprese (13 punti, 5/13 dal campo).

Il tabellino