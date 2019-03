Brutta caduta e infortunio alla spalla per Alessandro Gentile: mondiale a rischio per lui?

Davvero una brutta notizia per la Nazionale italiana di basket quella arrivata poche ore fa dalla Spagna. Durante l’ultima partita di campionato disputata nel fine settimana, Alessandro Gentile è stato vittima di una brutta caduta ed è stato costretto a lasciare il campo dolorante. Nella sfida tra il Movistar Estudiantes e l’UCAM Murcia, poi persa con il punteggio di 86-110 dalla formazione dell’azzurro, il giocatore italiano ha colpito violentemente il volto e la spalla contro il parquet dopo un leggero contrasto con un avversario. Le prime verifiche mediche hanno escluso problemi al viso, ma il persistere del dolore all’articolazione ha reso necessari ulteriori accertamenti e la risonanza magnetica ha evidenziato un brutto infortunio (fortunatamente senza alcuna lesione ai legamenti).

Gentile è rientrato in Italia per sottoporsi alla visita di uno specialista di fiducia, secondo quarto riportato da Sportando, e potrebbe rischiare di aver terminato la propria stagione. La notizia preoccupa soprattutto in vista del Mondiale che si svolgerà ad inizio settembre. Dopo un periodo decisamente complesso, infatti, il giocatore azzurro aveva ritrovato continuità di rendimento e di prestazioni in Spagna ed era tornato stabilmente nel gruppo dei convocati da parte di coach Meo Sacchetti. Il Commissario Tecnico stava sicuramente valutando la candidatura di Gentile per un posto nella prossima rassegna iridata, ma l’infortunio rischia di mettere fine alle speranze del giocatore. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane sarà comunicata con maggior precisione l’entità dell’infortunio e sarà anche possibile stimare il relativo tempo di recupero.

roberto.pozzi@oasport.it