Buona la prima per l'Italbasket senza big in vista Mondiali: Romania battuta 88-60 alla Trentino Cup

PALATRENTO (TN) - Un'Italia ancora in formato sperimentale supera la Romania all'esordio alla Trentino Cup in una partita dai toni interlocutori: troppo scarna la resistenza di un avversario obiettivamente abbordabile, troppo pesanti le assenze nel roster di coach Meo Sacchetti (out per motivi precauzionali Marco Belinelli, Danilo Gallinari e Gigi Datome) per poter ricavare indicazioni rilevanti in vista di un debutto Mondiale che rimane ancora relativamente lontano. Per il momento, ci basta il gusto di una "sgambata" positiva, chiusa con quasi 30 punti di vantaggio e la sensazione di un gruppo che creerà non pochi dubbi nella testa del coach per la scelta dei 14, da limare poi a 12, che partiranno per la kermesse in Cina.

A livello statistico, spiccano i 14 punti con 9 rimbalzi di Alessandro Gentile, giocatore tra i più chiacchierati della truppa azzurra ma sceso in campo con atteggiamento voglioso e propositivo. Discorso analogo per Amedeo Tessitori: la stazza del big-man di Treviso, fresco di promozione in Serie A, servirà come il pane in fase di preparazione, ma i suoi 9 punti con 4 rimbalzi in uscita dalla panchina sottolineano il desiderio di voler provare a rimanere in gruppo il più a lungo possibile.

Il match, in sé, ha poco da dire. Partita con Hackett, Della Valle, Abass, Brooks e Biligha (ma Sacchetti avrà già svuotato la panchina prima della fine del primo quarto), l'Italia spacca la partita a cavallo dei primi due periodi, giocando dieci minuti di ottima pallacanestro corale su entrambe le metacampo e spinta dai punti del secondo quintetto, con Gentile e Aradori subito caldi dalla panchina. Toccato il +20 (40-20) e messo in ghiaccio il risultato, gli Azzurri soffrono un momento di appannamento ingiustificato che permette ala Romania di ricucire fino al -13 dell'intervallo lungo (44-31), ma la forbice si riallarga a inizio ripresa, quando Sacchetti sperimenta un quintetto a tinte prettamente difensive sguinzagliando per la prima volta Cinciarini di fianco a Brooks, Biligha e Abass. Con rotazioni sempre molto ampie (Pippo Ricci sarà il migliore per plus-minus con +21 in 21'), gli Azzurri controllano ritmo e inerzia regalando qualche giocata spettacolare in contropiede fino all'88-60 finale.

Italia-Romania 88-60 (25-12, 44-31; 66-47)

Italia: Della Valle 7, Biligha 2, Hackett 6, Brooks 8, Abass 10; Aradori 10, Gentile 14, L. Vitali 2, Tessitori 9, Ricci 7, Cinciarini 6, M. Vitali 7. All.: Sacchetti.

Della Valle 7, Biligha 2, Hackett 6, Brooks 8, Abass 10; Aradori 10, Gentile 14, L. Vitali 2, Tessitori 9, Ricci 7, Cinciarini 6, M. Vitali 7. All.: Sacchetti. Romania: Watson 6, Dragoste 10, Orbeanu 3, Nicolescu 12, Olah 5; Tohatan 3, Ghoerghe 1, Paliciuc 3, Popa 5, Cate 12, Tibirna. N.e.: Virna.

Svizzera-Costa d'Avorio 68-69 (21-18, 35-33; 48-53)

La Costa d'Avorio di coach Paolo Povia si guadagna l'accesso alla finale della Trentino Cup battendo in volata la Svizzera di Clint Capela, in campo soltanto per i primi 20': il centro degli Houston Rockets chiude con 15 punti e 8 rimbalzi, sporcati però da un modesto 5/15 dal campo. Gli ivoriani, che giocheranno i Mondiali nel Gruppo A con Cina, Venezuela e Polonia, piazzano il break nel terzo quarto (20-13 il parziale) prendendo in mano l'inerzia della partita, spinti dai 13 di Guy e dai 12 del passaportato Deon Thompson, visto quest'anno anche in Eurolega con lo Zalgiris Kaunas. Nel finale, la Svizzera si riavvicina invano cavalcando i 20 punti con 5/8 dall'arco di Roberto Kovac e i 13 dell'ex-Montegranaro Dusan Mladjan.

Svizzera: Kazadi 7, Kovac 20, Zinn, Dubas 4, Capela 10; Nzege 8, Mbala, Solca, Gravet, Cotture 6, Mladjan 13, Hart. N.e.: Baldassarre, Martin.

Kazadi 7, Kovac 20, Zinn, Dubas 4, Capela 10; Nzege 8, Mbala, Solca, Gravet, Cotture 6, Mladjan 13, Hart. N.e.: Baldassarre, Martin. Costa d'Avorio: Abouo 7, Thompson 12, Diabate 5, Edi 13, Zerbo 8; Pamba 7, Bah, Lamizana, Fofana 10, Coulibaly, Sidibe 7. N.e.: Traore. All.: Povia.