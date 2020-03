Carlton Myers fermato al parco a Rimini ad allenarsi: "Chiedo scusa, ho sbagliato"

Carlton Myers è stato fermato in un parco di Rimini (il parco Renzi per la precisione) mentre insieme ad alcuni amici, a rigorosa distanza di sicurezza, stava utilizzando alcuni attrezzi per allenarsi. Il 48enne ex cestista e portabandiera della spedizione azzurra alle Olimpiadi di Sydney 2000 è stato fermato dai carabinieri che, come riporta il Resto del Carlino, gli hanno contestato la violazione dell'ordinanza comunale in merito al contrasto della diffusione del Coronavirus.

Myers: "Chiedo scusa a tutti"

Myers, che se l'è cavata senza alcun tipo di denuncia, ha chiesto scusa per il suo comportamento attraverso un video pubblicato su Facebook: "Vi avevo invitato a stare a casa e io ho pensato bene di uscire qui davanti a casa per fare un po' di attività in un parco attrezzato con strutture e impalcature, non sapendo che non si potesse andare. Sono stato pizzicato dai carabinieri cui faccio i complimenti e chiedo scusa: non era mia intenzione non rispettare le regole, stanno dimostrando di essere fermi e di possedere tatto e professionalità. Scusate ancora".