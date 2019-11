Celtics: Hayward operato alla mano, fuori 6 settimane

L'ala del Boston Celtics Gordon Hayward è stata operata lunedì per una frattura alla mano sinistra e sarà assente dal campo per sei settimane. Lo riferisce la stessa franchigia del Massachussets, attualmente miglior record nella regular season NBA. Hayward ha subito un intervento chirurgico al suo quarto metacarpo fratturato a contatto con il centro LaMarcus Aldridge nella vittoria sui San Antonio di sabato (135-115). Hayward dovrebbe saltare circa 19 partite di stagione regolare, con il suo ritorno previsto il 25 dicembre contro i campione in carica di Toronto. "Dovremo trovare la formula migliore per la squadra in sua assenza, sperando che torni tra sei settimane", ha dichiarato l'allenatore dei Celtics Brad Stevens.