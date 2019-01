Avellino stende l'Anwil a domicilio e Venezia piega Opava! La seconda fase si avvicina

Anwil Wloclawek-Sidigas Avellino 62-72

Prosegue lo straordinario momento della Sidigas Avellino che si impone in Polonia contro l'Anwil e centra la sesta vittoria consecutiva, una striscia iniziata in casa contro il Ludwigsburg e proseguita coi quattro successi in serie A contro Sassari, Torino, Milano e Brindisi. La squadra di coach Vucinic, compattatasi dopo l'addio di Norris Cole e nel mezzo della bufera per i problemi societari, in Polonia gioca una gara impeccabile, centra il settimo risultato positivo in dieci sfide, consolida il secondo posto nel gruppo A e avvicina in maniera importante l'accesso alla seconda fase. Il match vede un ottimo avvio di Avellino che, con le triple di Nichols e Sykes, vola subito a +10 e poi chiude il primo periodo avanti 23-15 grazie alla bomba sulla sirena dell'ex CSKA Mosca. Nel secondo periodo la Sidigas tocca il +14, poi l'Anwil risponde e ritorna a -7 con un contropiede di Kosztrewski, ma dopo il timeout di coach Vucinic la Scandone serra le maglie in difesa e va all'intervallo lungo sul 39-31 con ben 8 triple a segno. Nella ripresa la musica non cambia, si segna di meno e il ritmo si abbassa, ma la Sidigas non perde il controllo del match e con due magie di Filloy arriva fino a +15, vantaggio ampliato dal missile di Caleb Green per il +18 sul 55-37. Nell'ultimo quarto prosegue lo show di Caleb che porta il margine fino a +24 (68-44), poi lì Avellino si rilassa un po' e l'Anwil torna a -10, ma ci pensano Young con una gran schiacciata e il solito Filloy a sigillare il discorso. La Scandone chiude con 11 triple a bersaglio (11 su 29 contro il 4 su 18 dell'Anwil) e si gode quattro uomini in doppia cifra - i migliori Caleb Green con 17 punti e Demetris Nichols con 16 -, e un Patric YOung in grande crescita, protagonista con 8 punti, 12 rimbalzi e 3 assist.

Video - Highlights: Anwil Wloclawek-Sidigas Avellino 62-72 02:55

Video - Pat Young mostra i muscoli! Stoppate, schiacciate e Avellino vince in Polonia 01:00

Umana Reyer Venezia-Opava 102-81

La Reyer fa il suo dovere: batte Opava e ottiene la settima vittoria nel girone di Champions League, confermandosi tra le prime quattro. Venezia parte con grande energia in difesa, sa che questa è una partita da vincere (contro l’ultima del girone B) per confermarsi tra le prime quattro e accedere così alla seconda fase della Champions League. In attacco però le cose non vanno e dopo un iniziale vantaggio, la Reyer subisce un controbreak patendo la zona avversaria. Opava così si trova a +10 a inizio secondo quarto, con l’Umana che fa tremendamente fatica a trovare canestri facili (che siano da due o da tre). E’ Mazzola a sbloccare i suoi da oltre l’arco, ma Opava tiene il comando delle operazioni nonostante De Raffaele mandi in campo Cerella per dare una sterzata di energia al match dei suoi. Le bassissime percentuali da tre punti tolgono a Venezia la sua arma preferita, ma con un atteggiamento un po’ più gagliardo gli orogranata restano a contatto, impattando a quota 30 a 3’ dall’intervallo. Daye (11) segna due canestri da fuori in fila (+4) e la schiacciata di Watt porta Venezia a +6. Non è serata però, almeno non nel primo tempo: altro parziale ospite e primo tempo che si chiude sul 37-38. Parziale di 10-5 per cominciare il terzo quarto con Haynes (8 punti in fila) protagonista, ma è solo +5. Trovare canestri rianima la squadra e il Taliercio, ma non è partita dove togliere mai le mani dal manubrio. Ecco infatti che dopo il +8 Reyer, arriva il controparziale ospite che tiene la partita in equilibrio (58-52). E’ sul finire del terzo quarto che gli orogranata fanno il break decisivo: doppia tripla in fila e +14 immediato, ridotto a 9 con la tripla ospite allo scadere del tempo. Tonut protagonista a inizio ultimo quarto: 5 punti in fila e assist dietro schiena per il contropiede di Washington, che vale il nuovo 13 e archivia la pratica. Finisce 102-81.

Video - Highlights: Umana Reyer Venezia-Opava 102-81 02:48

