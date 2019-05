Partita pazzesca della Segafredo Virtus Bologna che supera 67-50 il Brose Bamberg e stacca il pass per la finalissima di FIBA Champions League (domenica dalle 18.15 LIVE su Eurusport Player). La squadra di Sasha Djordjevic gioca una gara ai limiti della perfezione contro i tedechi allenati da Federico Perego e si conquista la chance che giocare per vincere un trofeo internazionale a 10 anni dall'ultima volta, quando nel 2009 vinse l'EuroChallenge. Protagonista assoluto Kevin Punter, autore di 21 punti, unico in doppia cifra e autore di quasi tutti i canestri pesanti per Bologna.

Segafredo Virtus Bologna-Brose Bamberg 67-50

Fin dalle prime battute si vede che Bologna è in forma e si è messa alle spalle l'eliminazione dalla corsa ai playoff in Serie A. Il Bamberg resta a galla con Rice che segna il -1 sul 12-11, poi la Segafredo cambia marcia con Kravic che firma il 22-11 alla fine del primo quarto, poi nel secondo periodo Aradori regala il massimo vantaggio sul 29-15. Il Brose ha una reazione e con Heckmann fa -8 ma la replica di Bologna è veemente, Baldi Rossi fa ancora +14 a rimbalzo e poi Punter mette la bomba del +17! All'intervallo è 42-28 per la Virtus.

La ripresa si apre con le triple di M'Baye e Punter per il +20, poi Chalmers e Aradori mantengono tale il margine. Coach Federico Perego prova a svegliare il suo Bamberg che con Hickman e Rice torna a -14, 53-39, per chiudere il terzo periodo, ma la partita non cambia padrone. Nell'ultimo quarto è ancora Punter a mandare i titoli di coda con la bomba del nuovo +17 e poi il canestro con fallo del 63-39! Alla sirena conclusiva è 67-50 e la Segafredo vola in finale. Brilla Punter, 21 punti, gli stessi di Rice che però non servono al Brose.

