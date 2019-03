Nanterre-Segafredo Virtus Bologna 83-75

Il primo capitolo della sfida andata e ritorno tra Nanterre e Bologna sorride alla squadra francese, che si impone grazie a un ultimo quarto importante, nel quale la squadra di casa strappa e poi tiene il vantaggio fino alla fine.

Bologna inizia inseguendo Nanterre, ma poi trova in uscita dalla panchina un grande Mario Chalmers che realizza 7 punti in pochi minuti e porta dal -7 al pareggio i suoi. La difesa di Bologna alza l’intensità e Nanterre non segna per 2 minuti consecutivi: la Virtus va avanti nel punteggio e la gara prosegue punto a punto. Match equilibrato, dove la Segafredo sa di dover fare la differenza nella metà campo difensiva. L’atteggiamento dei bianconeri è positivo, Punter scalda la mano ben servito dai compagni ma dall’altra parte Treadwell in area è un problema. Nanterre chiude avanti il primo tempo 40-39. Permane l’equilibrio anche nella ripresa: la squadra francese tiene la testa avanti con i rimbalzi offensivi che rischiano di fare la differenza e l’ultimo quarto è battaglia. Il tecnico a Chalmers manda i padroni di casa a +4. Il margine si allarga fino al +10 quando mancano meno di 4 minuti al termine. Nanterre tiene il comando delle operazioni e conduce in porto il match, chiudendo sul 83-75 con Bologna brava a cercare di ridurre il più possibile lo svantaggio e rimandando tutto alla gara di ritorno al PalaDozza.

Video - Highlights: Nanterre-Segafredo Virtus Bologna 83-75 03:10

