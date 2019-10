Dinamo Sassari - Filou Ostenda 90-71

La Dinamo Sassari mantiene inviolato il PalaSerradimigni, supera il Filou Ostenda e riscatta il ko di Ankara portandosi sul 2-1 nel gruppo A. La squadra di Pozzecco tiene in mano il match dall'inizio alla fine e tiene a 71 punti una squadra giovane e talentuosa che nello scorso turno ne aveva segnati 101 all'Hapoel Holon. I sardi hanno 23 punti di un devastante Bilan, Michele Vitali ne aggiunge 17 e Dyshawn Pierre piazza la doppia doppia da 15 punti e 13 rimbalzi. Ostenda ha 15 punti da Thompson e 10 con 7 rimbalzi di Sylla, talento classe 2001 in prestito dal Real Madrid.

Il match si spacca sul finire del primo quarto, con due triple di Vitali per il 9, poi una di Jerrells per il 29-17 e infine il canestro di Pierre su assist di Gentile per il 32-17 con cui si chiude il primo periodo. Da lì la Dinamo è in controllo, Evans e Pierre tengono in mano Sassari e all'intervallo è 51-35. In avvio di terzo quarto i sardi dilagano fino al +23 (58-35), gli ospiti risalgono fino al -12 a inizio ultimo periodo con Thompson e i giovani Sylla e van der Vuurst de Vries (non ancora maggiorenne), ma la gara non si riapre. Anzi, la Dinamo colpisce di nuovo con Bilan e Gentile e chiude il discorso sul 90-71. Nel prossimo turno, martedì 5 novembre alle 18:30 la Dinamo giocherà in Polonia col Polski Cukier Torun (in TV su Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player).

Dinamo Sassari: Evans 9, S. Gentile 7, Sorokas 7, Spissu 5, M. Vitali 17, Bilan 23, Pierre 15, Jerrells 6, McLean 1, Devecchi ne, Magro ne, Bucarelli ne. All. Pozzecco.

Filou Ostenda: Angola 9, Desiron 2, Schwartz 9, Sylla 10, van der Vuurst de Vries 6, Buysschaert 2, Buysse 7, Djordjevic 8, McIntosh 3, Thompson 15. All. Gjergja.

***

JDA Digione - Happy Casa Brindisi 95-79

Seconda trasferta e seconda sconfitta per la Happy Casa Brindisi che, dopo il ko di Klaipeda, perde anche in Francia col Digione, primo nel girone D a punteggio pieno. La squadra di Frank Vitucci tiene botta per un tempo (43-41) e poi in avvio di terzo quarto perde definitivamente contatto, sprofondando anche a -21 prima del 95-79 finale. Il Digione chiude con 11 su 22 da tre e ha cinque giocatori in doppia cifra: il migliore è Holtson con 17 e 9 assist. Per Brindisi, che tira 8 su 23 dall'arco e commette 21 palle perse, ci sono 16 punti di Stone e 14 di Banks.

Video - L'atletismo di John Brown non manca mai per Brindisi 00:42

L'inizio di gara è tutto dell'Happy Casa che, con Brown e le triple di Banks, trova un immediato +10 sul 14-4. Poi però arriva la reazione del Digione che rimonta con Solomon e Leloup e al 10' è a -2 sul 23-25. Nel secondo periodo Brindisi tocca ancora il +6 con una bomba di Zanelli ma lì arriva un break di 12-4 dei padroni di casa per il sorpasso e il 43-41 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa Digione parte fortissimo, Brindisi scivola a -9 e si fa prendere dal nervovismo, soprattutto Stone che incappa in un fallo antisportivo. Da lì è un crollo continuo sotto i colpi di un bollente Holston. In avvio di ultimo quarto la squadra di Vitucci sprofonda a -21 (83-62) e così alza definitivamente bandiera bianca. Il prossimo impegno in Champions per Brindisi sarà in casa al PalaPentassuglia contro i blasonati turchi del Besiktas: palla a due mercoledì 6 novembre alle 20:30 (LIVE su Eurosport Player).

JDA Digione: Chassang 12, Julien 15, Leloup 9, Loum 8, Radnic, Holston 17, Solomon 9, Ulmer 10, Young 15, Dorez ne, Landry ne. All. Legname.

Happy Casa Brindisi: Campogrande, Gaspardo 2, Ikangi, Radosavljevic 12, Thompson 13, Banks 14, Brown 10, Iannuzzi 2, Martin 5, Stone 16, Zanelli 5, Cattapan ne. All. Vitucci.