La Virtus Bologna ritrova il successo in Europa! Superata con grande fatica la Petrol Olimpija

Segafredo Virtus Bologna-Petrol Olimpija 87-84

Dopo due sconfitte di fila in Europa, sei nelle ultime nove uscite considerando anche il campionato, la Segafredo Virtus Bologna si rialza in Champions battendo non senza faticare la Petrol Olimpija. Si tratta dell'ottava vittoria per i bianconeri che restano al comando del gruppo D con un record di 8-2; la giovane formazione slovena resta invece in fondo con un bilancio di 1-9. Il match è ben diverso da quello dell'andata, vinto di 31 punti dalla squadra di Sacripanti: infatti Bologna non segna mai in avvio e l'Olimpija vola sul +13, 18-5, trascinati dai suoi giovani talenti, Samanic e Simonovic su tutti. La Virtus chiude il primo periodo a -10, nel secondo è ancora a -14 ma lì piazza un parziale di 12-0 spinto da Cournooh, Taylor e dalla difesa di Martin, e all'intervallo c'è sostanziale equilibrio, con gli ospiti avanti soltanto 41-37.

Video - Punter in versione raccattapalle! La stella della Virtus Bologna si sacrifica e sale in tribuna 00:55

Nella ripresa M'Baye impatta sul 43-43 e Bologna mette anche la testa avanti grazie ad un ispirato Kravic, ma l'Olimpija non resta a guardare, resta in controllo del match coi guizzi del solito Samanic e chiude il terzo periodo in vantaggio 63-61 grazie al canestro sulla sirena di Tratnik. Nell'ultimo periodo prosegue la battaglia e nel momento topico sale in cattedra Pietro Aradori: l'azzurro mette il canestro del 77-75 e poi, dopo la bomba di Baldi Rossi e la schiacciata di M'Baye, infila la tripla dell'85-79! Sembra finita ma Labornik segna la tripla del -1 a 12" dal termine e poi, dopo l'1 su 2 di Taylor, il Petrol ha la chance per impattare o sorpassare: la palla va al giovane Samanic che però se la fa scippare e così ancora Aradori chiude il discorso dalla lunetta. Successo molto sofferto per Bologna che, pur avendo iniziato male, raddrizza percentuali e match nella ripresa e la spunta, grazie ai 17 punti di Aradori e ai 14 con 9 rimbalzi di Kravic. Al Petrol non bastano i 19 punti con 12 rimbalzi del veterano Begic e i 12 con 7 rimbalzi del gioiello Samanic.

Video - Highlights: Segafredo Virtus Bologna-Petrol Olimpija 87-84 02:54

Tutto il grande basket live su Eurosport Player!