Ribaltata Nanterre, la Segafredo Bologna vola alla Final Four! Che ritorno in Europa per la Virtus

Segafredo Virtus Bologna-Nanterre 73-58

Missione compiuta per la Segafredo Virtus Bologna che batte Nanterre di 15 punti, ribalta il -8 patito una settimana fa in Francia e stacca il pass per la Final Four, in programma il 3 e 5 maggio in sede ancora da definire. E' la ciliegina sulla torta di un cammino che ha visto la Virtus sempre protagonista in Champions, fin dalla prima fase: per i bianconeri, prima con Pino Sacripanti e ora con Sasha Djordjevic, il ritorno in Europa è dunque eccellente visto che l'ultima volta, 10 anni fa, nel 2008-09, arrivò il trionfo nell'EuroChallenge disputata a Bologna, a Casalecchio.

La gara è sempre in mano alla Segafredo: fatta eccezione per l'11-11 iniziale, Punter segna sulla sirena del primo quarto il 17-12, poi nel secondo quarto arriva l'allungo, con l'alley oop di Kravic per il +15 (29-14) e le triple di Aradori e Chalmers che valgono il 41-29 dell'intervallo. La ripresa si apre col +20 Virtus (49-29) firmato da M'Baye, poi da lì i padroni di casa faticano a ritrovare ritmo in attacco ma Nanterre non ne approfitta. I francesi tornano fino a -12 nel terzo periodo (53-41) e poi a -10 nel quarto quarto con Senglin (63-53), ma lì arrivano due rubate con schiacciata di M'Baye e Cournooh che di fatto sigillano il discorso. Negli ultimi secondi non si gioca più e alla sirena conclusiva può esplodere la gioia del pubblico bianconero presente al PalaDozza. Ottima la prova di M'Baye, top scorer con 16 punti, ben spalleggiato da Kravic, 12, e Punter, 9 con 5 assist.

Avanti Bamberg, Anversa e Tenerife

Con la Virtus Bologna saranno Brose Bamberg, Anversa e Tenerife a partecipare alla Final Four, in programma dal 3 al 5 maggio in una sede da definire. I tedeschi allenati da Federico Perego fanno fuori l'AEK Atene, campione in carica e grande favorita al bis, allenata da Luca Banchi: il Brose perde 69-67 ad OAKA ma la spunta in virtù del +4 dell'andata in Germania; decisivo il canestro nel finale di Tyrese Rice. I belgi di Anversa eliminano i russi del Nizhny Novgorod, squadra che agli ottavi aveva superato Venezia: dopo il +15 in Russia, i Telenet Giants la spuntano 66-61 in casa e passano il turno. Ribalta la situazione l'Iberostar che, dopo il ko 75-73 a Gerusalemme, vince con merito in casa 81-64 contro l'Hapoel e torna alla Final Four dopo aver ospitato e vinto la prima edizione nel 2016-17.

Video - Tyrese Rice decisivo, il Brose Bamberg di Federico Perego alle Final Four di Champions League 01:23

