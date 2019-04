Sorteggio tosto per la Virtus Bologna: in semifinale di Champions League c'è il Bamberg

Sono stati svelati gli accoppiamenti delle semifinali di Basketball Champions League, che si terranno il 3 maggio ad Anversa nell’ambito delle Final Four, le quali vedranno il loro culmine nelle due finali del 5 maggio. La Segafredo Virtus Bologna ha pescato l’avversaria forse più temibile delle tre possibili: il Brose Bamberg. La formazione tedesca, allenata da Federico Perego (classe ’84, anni al fianco di Andrea Trinchieri da vice tra Veroli, Cantù e Bamberg, con una parentesi a Omegna al fianco di Giampaolo Di Lorenzo), può vantare grande esperienza, un passato in Eurolega e più di un retaggio di quei tempi. La stella è Tyrese Rice, che regalò al Maccabi Tel Aviv a suon di giocate spettacolari la massima competizione europea nel 2014, ma di giocatori di primo livello ce ne sono tanti: l’ex Casale, Pesaro, Maccabi, Fenerbahce e Milano Ricky Hickman, l’ex Treviso, CSKA Mosca, Siena e Fenerbahce Nikos Zisis sono i più rappresentativi. Hanno giocato in Italia anche Bryce Taylor (a Montegranaro, sponda Sutor, nella stagione 2008-2009) e Arnoldas Kulboka (a Capo d’Orlando lo scorso anno), che però ha poco spazio.

Nell’altro confronto si sfideranno Iberostar Tenerife e i Giants di Anversa, l’autentica rivelazione di quest’annata, partita dal primo turno di qualificazione e giunta ad ospitare le ultime quattro partite che andranno in scena per designare la compagine vincitrice.