Venezia espugna Tenerife avvicinando il primo posto del Gruppo B: strepitosi Haynes e Bramos

Iberostar Tenerife – Umana Reyer Venezia 78-80

Vittoria importante dell'Umana Reyer Venezia a Tenerife, contro la capolista del Gruppo B. Con i 18 punti di un magistrale Haynes, i 14 a testa di Bramos (4/9 da tre) ed Daye, la Reyer non ribalta il risultato dell’andata (-7), ma fa un bel passo verso la conquista del secondo posto del girone.

Difficile la partenza per la Reyer, che va sotto 5-0 e risponde dopo quasi 3 minuti con la tripla di Haynes. E’ proprio il play americano a tenere in partita inizialmente gli ospiti, a contatto fino al pareggio a quota 12 dopo terza tripla su cinque tentativi, di Stone. Venezia mette la testa avanti con un controparziale che produce il +6 di inizio secondo quarto e il leitmotiv del match cambia. Tenerife, prima nel girone B e con già la qualificazione alle Top16 in mano, inizia a subire le trame offensive della Reyer dove spiccano le giocate di Daye, Stone e Tonut. Il vantaggio ospite sale e scende, ma le triple di Haynes e Daye (8/11 fin qui in totale dall’arco per la Reyer) conducono al +8 a poco più di 2 minuti dall’intervallo, a cui si va sul parziale di 43-45. Punto a punto l’inizio del terzo parziale con la gara che diventa sempre più dura fisicamente. Venezia tiene due possessi di vantaggi fino a un evitabile fallo su tiro da tre di Daye che consente a Bassas di portare i suoi a -1 e poi al vantaggio di fine periodo (61-56). Entrambe hanno voglia di portare a casa il successo per confermare (Tenerife) o avvicinarsi (Venezia) al primo posto nel gruppo. L’ultimo quarto è “da playoff”: intenso, duro, teso! Tenerife aggressiva difensivamente, lo stesso fa la squadra di De Raffaele raddoppiando sotto canestro: le tattiche di squadra si elidono ma i padroni di casa restano avanti andando a +7 (massimo vantaggio). Controparziale di 5-0 Reyer, con Haynes e Bramos alfieri orogranata per il -2, poi il pareggio dopo i canestri di Tonut e ancora di Bramos, caldissimo nell’ultimo quarto. Ultimi 5 minuti di continui up&down, ogni possesso diventa determinante. A 1’20” dalla fine la quarta tripla di Bramos vale il +3 ospite, poi l’antisportivo di Stone e i tiri liberi: -1 a 1 giro di lancette dalla fine. Stone si guadagna due liberi dall’altra parte: 1/2 e +2 a 41 secondi dalla sirena. Il possesso di Tenerife porta a nuovi liberi: 1/2 di White e dall’altra parte c’è il canestro e fallo di Haynes (18° punto) che valgono il +4. Richotti sigla il -2 a 3” dalla fine. Finisce 78-80, la Reyer vince contro la capolista ma senza ribaltare il risultato dell’andata (-7), potendo così puntare quasi esclusivamente a mantenere il 2° posto nelle prossime tre gare.

Video - Highlights: Iberostar Tenerife-Umana Reyer Venezia 78-80 03:17

