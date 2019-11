A Torun è showtime Sassari, che trova successo e record di punti realizzati nella gestione Pozzecco

Polski Cukier Torun - Banco di Sardegna Sassari 95 - 113

Sfida caratterizzata fin da subito da alti ritmi di gioco, ma anche e soprattutto dal gran numero di turnovers dei padroni di casa (5 nei primi 3’30’’). Il Banco di Sardegna si affida principalmente al pick&roll per liberare al meglio il gioco interno di Miro Bilan, il quale ripaga con 6 punti nella prima metà di frazione (9-12). Dwayne Evans segue le orme tracciate dal compagno e realizza 11 punti nel volgere di pochissimi possessi, permettendo alla formazione di coach Pozzecco di rispondere colpo su colpo agli 1vs1 di Chris Wright e addirittura di allungare nel punteggio (12-21). Le triple di Aaron Cel consentono al Polski Cukier di rientrare fino al -4 (24-28) in apertura di 2° quarto, ma Sassari comincia a trovare continuità anche al tiro pesante e riallunga subito facilmente. Gli ospiti si fanno però ingolosire fin troppo dalla facilità con cui arrivano a segnare punti e difensivamente concedono tanti spazi, specialmente a Keith Hornsby, dovendo così assistere al rientro del Torun fino al -1 in diverse occasioni. Stefano Gentile si cala perfettamente nel ruolo di go-to-guy del Banco di Sardegna ma, dopo una lunghissima rincorsa, i padroni di casa ritornano in vantaggio (48-47) a 3’ dal termine del 1° tempo grazie alla tripla di Kyle Weaver. Sassari sembra perdere ritmo, sprecando qualche possesso di troppo, subendo molto a rimbalzo e incassando facili contropiedi avversari. Tocca allora nuovamente a Evans togliere le castagne dal fuoco agli ospiti, realizzando 7 punti in fila (18 a metà gara) e permettendo ai suoi di chiudere in vantaggio (52-53).

Video - Marco Spissu è on fire: 5 triple solamente nel 3° quarto della sfida tra Torun e Sassari 01:45

Bilan riprende la lezione di uso del piede perno in apertura di ripresa, ma Wright replica con fulminanti penetrazioni a canestro e riporta avanti i padroni di casa (61-60) dopo 4’. Marco Spissu realizza 3 bombe consecutive e sembra poter spezzare gli equilibri, ma Alade Aminu continua a spadroneggiare a rimbalzo, raggiungendo la doppia-doppia al 27’ di gioco e mantenendo a contatto il Polski Cukier. Il match si trasforma in un duello a distanza tra Wright (16 punti nel 3° quarto) e Spissu (17 nella stessa frazione, con 5/6 dall’arco) e mantiene ritmi di gioco altissimi (80-81 al 30’). Curtis Jerrells è assoluto protagonista nel break di 0-8 con cui il Banco di Sardegna inaugura l’ultimo quarto, mentre il Torun non segna neanche un punto dal 30’ al 34’ e sprofonda a -11 (80-91). A metà frazione è ancora Jerrells-show: tra crossovers e assist è ancora la combo-guard statunitense a gestire al meglio ogni possesso a disposizione di Sassari, allungando ulteriormente il parziale positivo dei sardi (2-14 da inizio periodo). Un altro canestro di Jerrells permette agli ospiti di toccare quota 100 punti realizzati a 3’ dalla sirena finale, ma è ancora un’altra bomba, la sesta di serata, di Spissu a mandare i titoli di coda e mettere il punto esclamativo su una grandissima prova collettiva di Sassari. Spissu MVP con 22 punti (6/7 da 3), 7 rimbalzi e 8 assist, ma grandissima prova anche di Evans (29 punti) e showtime di Jerrells nell’ultima frazione (10 punti). Ai padroni di casa non bastano i 30 punti e 6 assist di Wright.

Video - Jamel McLean col bellissimo assist di tocco per la schiacciata di Dwayne Evans 00:24

Il tabellino

Polski Cukier Torun : Grochowski 2, Hornsby 15, Cel 14, Kondraciuk, Ratajczak, Wright 30, Aminu 13, Diduszko 4, Weaver 11, Perka 6. All. Machowski.

: Grochowski 2, Hornsby 15, Cel 14, Kondraciuk, Ratajczak, Wright 30, Aminu 13, Diduszko 4, Weaver 11, Perka 6. All. Machowski. Banco di Sardegna Sassari: Spissu 22, McLean 7, Bilan 16, Bucarelli, Devecchi n.e., Sorokas 5, Evans 29, Magro n.e., Pierre 3, Gentile 13, Vitali 6, Jerrells 12. All. Pozzecco.

Il Banco di Sardegna tornerà in campo mercoledì 13 novembre, nella sfida del PalaSerradimigni contro la formazione francese del SIG Strasburgo. La sfida sarà trasmessa in Live-Streaming su Eurosport Player dalle ore 20:20.