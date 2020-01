Banco di Sardegna Sassari ko a Ostenda nonostante l'incontenibile Evans

Filou Oostende - Banco di Sardegna Sassari 88-82

Sassari cade a Ostenda, ma è una sconfitta che non pregiudica né la qualificazione, né tantomeno il 1° posto nel Gruppo A, obiettivi ancora ampiamente alla portata. La formazione di coach Pozzecco paga sì qualche errore di troppo, ma deve fare i conti soprattutto con un inatteso exploit balistico del Filou, trascinato dalle triple e dalle giocate dei giovanissimi nelle fasi più importanti del match. Partenza sprint dei padroni di casa, che trovano facili canestri in transizione e volano sul +6 (8-2) dopo pochissimi possessi, dovendo però fare i conti con un Amar Sylla gravato già di 2 falli personali. Il Banco di Sardegna migliora sensibilmente in fase offensiva, piazzando un break di 1-8 e trovando il primo vantaggio (9-10) a metà frazione. La squadra di coach Pozzecco tenta anche la fuga, sfruttando i falli tecnici fischiati alla panchina avversaria e la verve offensiva di Dwayne Evans (8 punti nei primi 10’), ma poi si spegne e paga dazio sotto le triple (3/7) di Ostenda e le giocate di MiKyle McIntosh (25-22). Quest’ultimo domina anche in apertura di 2° quarto, piazzando 7 punti in fila e dando il massimo vantaggio al Filou (33-25) al 13’ di gioco. Sassari si ridesta improvvisamente e, trascinata da Curtis Jerrells, in mezzo minuto piazza un break di 0-4 che costringe coach Gjergja al timeout. I biancoblu – in divisa verde come di consueto in Basketball Champions League – ritornano a soffrire la fisicità dei lunghi avversari e sbagliano un po’ troppo a cronometro fermo. Miro Bilan e le giocate di Marco Spissu consentono comunque a Sassari di rimanere totalmente in partita (46-42 a metà gara), nonostante il 39% su azione (4/12 da 3). Problemi di falli evidenti per Ostenda: ben 17 nella prima metà di gara, con anche 3 tecnici, 4 giocatori gravati di 2 infrazioni e Shevon Thompson ben di 4.

Il Banco di Sardegna riparte con 2 bombe consecutive e tanta difesa, ma è ancora Evans a ricoprire il ruolo di go-to-guy (9 punti nei primi 5’ del 2° tempo). I padroni di casa rispondono però con 5 bombe in fila, 3 di un indemoniato Dusan Djordjevic, e confermano l’exploit balistico di serata rispetto alle medie tenute in tutta la competizione. Ostenda trova sostanzialmente solo quelle triple, ma nel finale di 3° quarto beneficia del 5° fallo personale di Stefano Gentile, che manda in lunetta Simon Buysse e gli consente di fissare il punteggio sul 64-61 prima degli ultimi 10’ di match. Sassari nel frattempo si era affidata a Bilan e alle doti balistiche di Michele Vitali (5 punti nella frazione), continuando però a soffrire molto vicino al ferro avversario. Evans si conferma on-fire ed estromette Sylla dalla sfida, costringendolo a 2 falli consecutivi e a raggiungere il limite di infrazioni concesse quando mancano 9’ al termine. Ostenda esaurisce il bonus di squadra dopo 1’36’’ dall’inizio del periodo – similmente a quanto accaduto nel 1° quarto e confermandosi la squadra più fallosa della competizione – ma beneficia delle triple di Jean-Marc Mwema e rimane saldamente al comando, trovando anche ottime giocate da parte di vari giovanissimi atleti a disposizione di coach Gjergja (78-71 a 4’ dalla fine). Vitali piazza una bomba importante, ma poi si vede fischiare un tecnico per flopping; McIntosh sfrutta al meglio il possesso successivo con una tripla assurda che dà nuovamente un buon vantaggio al Filou (85-76) a 2’30’’ dalla sirena. Nei possessi seguenti la formazione di coach Pozzecco tenta di sfruttare una difesa press a tutto campo per recuperare palloni velocemente, ma quando lo fa sbaglia nel non cercare triple veloci per tentare di rimettere tutto in discussione. Ostenda ringrazia e centra il successo con un McIntosh MVP (27 punti, 4 rimbalzi e 4 assist) e con la coppia di giovanissimi Buysschaert-van der Vuurst de Vries sugli scudi nell’ultima frazione. A Sassari non basta il miglior Evans della stagione (30 punti, con 10/14 al tiro).

Sassari tornerà in campo nella Basketball Champions League mercoledì 15 gennaio, per la sfida casalinga del PalaSerradimigni contro il Polski Cukier Torun: la partita sarà trasmessa in LIVE-Streaming su Eurosport Player dalle ore 20:20.

