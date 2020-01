Brindisi cade anche sul parquet del Falco Szombathely ed è fuori dalla Champions League

Falco Szombathely - Happy Casa Brindisi 93-83

Finisce l’avventura in Basketball Champions League di Brindisi, che viene eliminata con un turno d’anticipo dalla competizione a causa della sconfitta maturata sul parquet ungherese del Falco Szombathely. L’inizio è caratterizzato dal commosso ricordo di Kobe Bryant. L’Happy Casa fa passare tutti e 24 i secondi a disposizione, con Adrian Banks a chiarire platealmente l’intenzione; il Falco decide invece di non superare la metà campo entro gli 8 secondi concessi da regolamento e il pubblico di casa si lascia andare in un sentito e lungo applauso. Gli ospiti partono meglio e trovano subito una bomba del solito Tyler Stone, ma successivamente la squadra di casa piazza un break di 12-0 utile per andare sul +9 (14-5) a metà 1° quarto. Stone tiene letteralmente a galla i padroni di casa, piazzando 10 punti e alcuni recuperi difensivi, tra cui quello che manda a schiacciare Dominque Sutton per la parità (21-21) a 1’ dal termine della frazione. Il Falco, al netto dei 10 punti concessi agli avversari per palle perse, non sbaglia praticamente mai al tiro (10/13) e nel finale di periodo trova anche la tripla di Marko Filipovity per allungare nuovamente (26-23). Stone continua a martellare da oltre l’arco dei 6.75, ma è Sutton a lanciare la formazione di coach Vitucci al primo vantaggio (28-30) all’11’ di gioco. Il fallo antisportivo fischiato a Luca Campogrande non spezza affatto il ritrovato ritmo offensivo di Brindisi che, anzi, proprio grazie a una tripla dello stesso Campogrande tenta la prima fuga (34-38). Le percentuali dalla distanza (7/11 al 16’) mantengono avanti gli ospiti, mentre la sfida vive una fase caratterizzata soprattutto da falli in attacco e turnovers. A 3’ dal termine del 1° tempo Sutton scrive il primo vantaggio in doppia cifra (36-47) con un coast-to-coast devastante, e nel tempo restante prima della sirena il Falco riesce a ricucire solo in minima parte le distanze (44-53).

I padroni di casa, trascinati soprattutto dal pick&roll tra Ron Curry e Juvonte Reddic, rientrano completamente in partita in soli 3 minuti e mezzo da inizio ripresa, piazzando un break di 9-0 (53-55) dopo il canestro di Banks che aveva aperto la seconda metà di gara. Altro parziale dei padroni di casa (5-0) con la bomba di Filipovity, che frutta la nuova parità a quota 58 e obbliga coach Vitucci a ricorrere al timeout. L’Happy Casa continua a non trovare la via del canestro e, nonostante una bella serie di stoppate, vede il parziale avversario ampliarsi fino al 10-0. Sutton perde per un attimo le staffe e si vede fischiare contro un fallo antisportivo per una reazione di gioco dopo un contatto con Curry, ma le due bombe consecutive di Stone e Banks permettono a Brindisi di impattare nuovamente (66-66), facendo infuriare coach Okorn e costringendolo al minuto di sospensione. Il Falco rimette marce alte in fase di possesso e trova il solito gioco interno di Reddic, che vale il nuovo sorpasso (74-72) dopo 2’ dall’inizio dell’ultimo quarto. Un susseguirsi incredibile di errori al tiro e palle perse dura fino al 35’ di gioco, ossia fino al 2° fallo antisportivo fischiato a Sutton, il quale viene così espulso dal parquet (80-74). Curry si esalta con la tripla del +8 (85-77) e col recupero difensivo successivo, ma sono i liberi di Reddic a suggellare il successo del Falco. MVP lo stesso Reddic (22 punti e 7 rimbalzi), ma buone prove anche di Filipovity e Perl (18 a testa). A Brindisi non bastano i 19 punti di Stone e i 18 di Banks, oltre al 45% da 3 di squadra.

Il tabellino

Falco Szombathely : Reddic 22, Curry 8, Washington 6, Biro n.e., Perl 18, Varadi 11, Benke 6, Sövegjártó n.e., Hooker 4, Krivacevic n.e., Lake, Filipovity 18. All. Okorn.

Happy Casa Brindisi: Brown 4, Banks 18, Sutton 14, Zanelli 6, Gaspardo 5, Campogrande 13, Thompson 5, Cattapan n.e., Stone 19, Ikangi n.e. All. Vitucci.

L'Happy Casa Brindisi chiuderà la prima fase della Basketball Champions League martedì 4 febbraio, nella sfida casalinga del PalaPentassuglia contro gli spagnoli del Casademont Saragozza. La partita sarà trasmessa su Eurosport Player dalle ore 19:50 (palla a due ore 20:00). In campionato la formazione di coach Vitucci sarà invece di scena, sempre al PalaPentassuglia, sabato 1° febbraio, nell'anticipo contro l'AX Armani Exchange Milano delle ore 20:30. Questo match, oltre a essere visibile sul Player, sarà anche trasmesso su Eurosport 2.

Il Banco di Sardegna Sassari affronterà l'ultimo impegno della Stagione Regolare di Basketball Champions League mercoledì 5 febbraio, nella sfida esterna contro gli spagnoli del BAXI Manresa. La gara sarà visibile su Eurosport Player dalle ore 19:50 (palla a due ore 20:00): In Serie A il collettivo di coach Pozzecco tornerà invece sul parquet domenica 2 febbraio, nella trasferta dell'Allianz Dome - PalaRubini contro l'Allianz Pallacanestro Trieste. Anche questo match sarà trasmesso su Eurosport Player dalle ore 18:24 (palla a due ore 18:30).