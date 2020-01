Brindisi crolla a Istanbul col Besiktas 96-67: per il passaggio del turno diventa durissima

Besiktas Sompo Sigorta-Happy Casa Brindisi 96-67

Trasferta da dimenticare per la Happy Casa Brindisi che perde malamente a Istanbul contro il Besiktas e vede allontanarsi le chance di qualificarsi alla seconda fase di Champions League a tre turni dal termine della regular season. La squadra di Frank Vitucci, forse stanca dopo la vittoria in overtime di domenica a Desio contro Cantù, incassa il sesto ko su sei trasferte europeo e cade per la terza gara di fila dopo lo scivolone casalingo di una settimana fa contro Dijon. La Happy Casa ha ora un record di 4-7 mentre il Besiktas sale a 5-6 ribaltando anche il -12 dell'andata al PalaPentassuglia quando la squadra era allenata da Ivanovic e in campo c'erano l'ex milanese Theodore e l'ex torinese McAdoo.

Video - Linea di fondo e gran schiacciata per Darius Thompson! 00:23

A fare la differenza è il primo tempo: il Besiktas è in più in palla, più fluido, più deciso, i turchi vanno sul 14-7, chiudono il primo quarto sul +10 (24-14) e poi nel secondo periodo salgono in cattedra Savas e Djurisic che bucano a ripetizione la difesa della Happy Casa, senza John Brown in panchina con due falli. Un ottimo Stone da 14 punti con 4 triple non basta, la squadra di Vitucci imbarca acqua e all'intervallo è sotto 55-30. La gara è sostanzialmente chiuso, nella ripresa Brindisi prova a rientrare più di voglia e cuore che non di lucidità, Brown e Thompson sono i più vivi ma la Happy Casa non va mai oltre il -19 (66-47 con una bomba di Thompson). Il Besiktas invece amministra, Gotcher, McKissic, Akpinar e Yildizli prendono il posto di Savas e Djurisic sul palcoscenico, e nel finale i turchi dilagano fino al +29, 96-67.

Video - C'è un ufo a Istanbul: è John Brown coi suoi voli sopra il ferro 00:43

Per il Besiktas ci sono sei uomini in doppia cifra: 18 punti con 5 assist per McKissic e 17 con 8 su 10 al tiro per Savas, i due migliori. Nella Happy Casa ci sono 18 punti di Stone, 13 di Thompson e 12 con 6 rimbalzi e 3 rubate per Brown, praticamente tutti nella ripresa. Pesano tantissimo le 22 palle perse (7 di un Adrian Banks mai in gara), i 24 falli commessi e il 26 su 61 da due, soprattutto i 96 punti concessi ad una squadra che in media ne fa 77. Brindisi ora dovrà resettare in vista della gara di campionato contro la Virtus Roma (domenica alle 17.15 su Eurosport Player) e quella di Champions di martedì prossimo in casa col PAOK (alle 20.30 su Eurosport Player).

Video - Serata di grazia per il Besiktas che segna da ogni posizione: Yildizli da casa sua! 00:34

