Brindisi è travolgente! Spettacolo al PalaPentassuglia e netto successo contro il Neptunas Klaipeda

Happy Casa Brindisi - Neptunas Klaipeda 96-82

Showtime al PalaPentassuglia, dove l’Happy Casa Brindisi trova una netta e meritatissima vittoria contro i lituani del Neptunas Klaipeda e conquista il 4° successo nel Gruppo D, rilanciando le proprie chances di qualificazione. Partenza devastante dei padroni di casa, con Adrian Banks subito formato MVP (4 punti e 2 assist in 5 possessi offensivi) e con recuperi difensivi che generano contropiedi veloci e il 12-5 dopo 3’ con cui coach Rinkevicius è costretto a ricorrere a un infuocato timeout. I ritmi elevati e l’ingresso sul parquet di Andre Williamson (9 punti nel 1° quarto) ridestano però la fase offensiva del Neptunas, mentre Dziugas Slavinskas fa la voce grossa a rimbalzo e allora gli ospiti rientrano completamente in partita in chiusura di frazione (26-26 al 10’). L’Happy Casa incassa un break di 0-8 in apertura di 2° periodo, ma sono le bombe di Tomas Delininkaitis a fare la differenza e lanciare gli ospiti sul provvisorio +10 (31-41) a metà frazione. Adrian Banks (16 punti e 7/7 da 2 a metà gara) ha però progetti ben diversi, diventando assoluto protagonista nel parziale di 10-0 con cui trascina la formazione di coach Vitucci fino al provvisorio -2 (47-49) a 1’ dalla fine del 1° tempo. I liberi danno una grossa mano alla squadra lituana nel momento di maggior verve offensiva dei padroni di casa e rappresentano la chiave principale per spiegare il vantaggio di 5 lunghezze con cui chiudono i primi 20’ di gioco (49-54).

Video - Canestro da circo di Adrian Banks! Incredibile rovesciata della stella di Brindisi 00:37

Il Neptunas comincia a sbagliare qualcosa nel gioco vicino a canestro e allora la coppia Brown-Thompson ne approfitta per macinare giocate molto belle e punti, consentendo a Brindisi di ritrovare il vantaggio (61-60) a metà del 3° quarto. Gli ospiti continuano a litigare col ferro, mentre Darius Thompson (11 punti nella frazione) sale in cattedra realizzando spettacolari giochi da 3 punti e lanciando l’Happy Casa sul +12 (76-64) con cui si chiudono i 30’ di match. Brindisi non smette di regalare spettacolo con le giocate di Tyler Stone, ma non solo, e trova anche il massimo vantaggio sul +15 (86-71) a 4’ dalla fine, complici anche le difficoltà della squadra di Klaipeda al tiro (soli 7 punti realizzati nei primi 6’ dell’ultima frazione). La sfida si trasforma in un festival delle schiacciate dei padroni di casa, con John Brown a esaltare tutto il PalaPentassuglia e a ribaltare la differenza canestri rispetto al -10 della gara d’andata. L’esultanza di coach Vitucci alla sirena finale è emblematica di una vittoria fortemente voluta e meritatamente conquista, con un quartetto di statunitensi da antologia. Banks chiude con 22 punti e 6 assist, Brown piazza la doppia-doppia (19 punti e 11 rimbalzi), mentre Stone e Thompson realizzano 17 punti a testa.

Il tabellino

Happy Casa Brindisi : Banks 22, Brown 19, Zanelli 4, Iannuzzi, Gaspardo 10, Campogrande 3, Thompson 17, Cattapan n.e., Stone 17, Ikangi 4. All. Vitucci.

: Banks 22, Brown 19, Zanelli 4, Iannuzzi, Gaspardo 10, Campogrande 3, Thompson 17, Cattapan n.e., Stone 17, Ikangi 4. All. Vitucci. Neptunas Klaipeda: Pazera n.e., Janavicius 9, Sedekerskis 4, Delininkaitis 9, Slavinskas 2, Olisevicius 3, Galdikas 9, Masiulis 17, Jogela n.e., Gailius 19, Williamson 10. All. Rinkevicius.

L'Happy Casa Brindisi tornerà in campo in BCL mercoledì 18 dicembre per il 9° turno, nella sfida esterna del Telekom Dome di Bonn, contro la formazione tedesca del Telekom Baskets Bonn. La partita sarà trasmessa in LIVE-streaming e On-demand su Eurosport Player dalle ore 19:50.