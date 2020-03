Coronavirus a Burgos: il Banco di Sardegna Sassari pronto a non giocare se non a porte chiuse

Il Banco di Sardegna Sassari, tramite una nota ufficiale della società, fa sapere che è pronta a non disputare gara 2 degli ottavi di finale della Basketball Champions League contro il Burgos se il match non di disputerà a porte chiuse. Il club sardo, preoccupato per l'aumentare dei casi di coronavirus nella provincia spagnola, ha richiesto anche grazie il supporto della FIP di poter disputare la partita senza pubblico per tutelare la salute di giocatori e staff. In caso contrario la compagine del presidente Stefano Sardara rientrerà a Sassari senza giocare il match decisivo per il passaggio ai quarti di finale.





Questo il comunicato ufficiale della società:

Alla luce delle ultime notizie sulla repentina diffusione del Coronavirus nella provincia di Burgos, la Dinamo e la Federazione Italiana Pallacanestro hanno chiesto di disputare la partita di domani, valida per la sfida di ritorno del Round of 16 di Basketball Champions League, a porte chiuse.

In assenza di tale misura precauzionale, necessaria per salvaguardare la salute di squadra e staff, la Dinamo lascerà Burgos senza disputare la gara.

In Gara 1, giocata al PalaSerradimigni, il Banco di Sardegna Sassari ha perso con il risultato di 81-84. La squadra di coach Gianmarco Pozzecco era quindi prima preoccupata di dover ribaltare il risultato subito la settimana scorsa e prolungare la serie portandoloa a Gara 3 ma ora il club sardo preferisce mettere davanti la salute di tutto il team.