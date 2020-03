Il San Pablo Burgos sgambetta Sassari in gara-1 degli ottavi: vittoria 84-81 al Palaserradimigni

Banco di Sardegna Sassari-San Pablo Burgos 81-84

La prima è andata, direzione Castiglia. La stessa che la Dinamo Sassari prenderà martedì prossimo, 10 marzo, con l'obbligo di vincere per non dover già salutare al primo turno dei playoff una competizione intrapresa con ben altro obiettivo. Per quanto sia dura da digerire, Burgos torna a casa con un vantaggio e un successo meritato, figlio di una partita giocata con ottimi brani di pallacanestro offensiva e sorretta, a lungo, da percentuali dall'arco da capogiro: il 14/37 finale (38%) è sporcato da un secondo tempo di alta qualità difensiva sassarese, finalmente in grado di fermare la vendemmia (6/11 nel primo periodo, 10/20 all'intervallo) con cui la squadra spagnola aveva bruciato le retine del Serradimigni costruendo anche un cuscinetto di 17 lunghezze (34-51), fondamentale per poi riassorbire la sfuriata dei ragazzi di Pozzecco nel terzo periodo.

a breve il report completo della partita...

Il tabellino