La Dinamo Sassari vince a Strasburgo 88-83: arriva la qualificazione matematica ai playoff

SIG Strasburgo-Banco di Sardegna Sassari 83-88

Anche questa sera, Dyshawn Pierre ha portato a casa la pagnotta. Come, del resto, sta facendo in maniera sistematica da quando Gianmarco Pozzecco lo ha rigenerato con il cambio in panchina alla metà della scorsa stagione. Grazie a una doppia-doppia da 17 punti e 12 rimbalzi (la seconda consecutiva dopo quella succosissima da 16+19 messa a referto la scorsa settimana con il Torun), Pierre trascina la sua Dinamo Sassari a un successo più sudato del previsto sul parquet francese del SIG Strasburgo e alla matematica qualificazione ai playoff di Champions League con due turni di anticipo: la Dinamo condivide ora la vetta del Gruppo A con il Türk Telekom Ankara (9-3) e ha altre due cartucce da sparare per cercare di blindare il primo posto nel girone al termine della regular-season.

Il tabellino