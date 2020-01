Prima sconfitta casalinga per Brindisi in Champions: Digione passa al PalaPentassuglia 93-88

Happy Casa Brindisi-JDA Digione 88-93

Il fortino del PalaPentassuglia alza bandiera bianca per la prima volta in stagione. Autore del "sacco" del parquet rimasto inviolato per l'intero girone di andata della regular-season è il JDA Digione, probabilmente la squadra meglio organizzata del Gruppo D in questo momento e, non a caso, ora capolista solitaria con un record di 7-3 e molto vicina alla qualificazione ai playoff. Brindisi, scivolata a 4-6, rimane invischiata nel gruppone tra quinto e ottavo posto che comprende anche Neptunas Klaipeda, PAOK Salonicco e Besiktas Istanbul, ma ancora ampiamente in corsa per l'assalto alla quarta piazza, l'ultima buona per il passaggio alla post-season, ora tenuta dagli ungheresi del Falco Szombathely con un record di 5-5.

Come successo nella partita d'andata, persa a Digione 95-79, Brindisi fatica nel contenere gli avversari sul perimetro e nell'attaccare a sua volta il centroarea contro una squadra che fa della tenuta difensiva uno dei propri punti di forza principali: Digione toglie presto dalla partita Adrian Banks e John Brown, i due leader emotivi biancoblù, e spezza le trame dell'attacco di Vitucci aggredendo con raddoppi in pre-rotazione le ricezioni dei lunghi in post-medio e mezzo angolo. Se a tutto questo aggiungiamo una serata scintillante dall'arco, con un pazzesco 13/21 di squadra (62%), ne risultano tre quarti controllati dagli ospiti in maniera totale e meritata (58-71 all'ultimo riposo). Brindisi, precipitata anche sul -17 alla metà del terzo periodo, ha la forza per imbastire una grande rimonta nell'ultimo periodo, ispirata da una difesa finalmente più dura e dai canestri di Darius Thompson e del redivivo Banks, ma perde un pallone sanguinoso su una situazione di contropiede per il potenziale -2 per uno scontro fortuito dello stesso Banks con un arbitro mal posizionato all'interno del rettangolo di gioco che infligge un colpo psicologico mortale.

Video - Ma si può? L'arbitro ferma il contropiede decisivo di Brindisi contro Digione, sul -4! 00:40

Il premio di MVP va probabilmente condiviso tra David Holston e Rasheed Sulaimon. Già spina nel fianco della difesa brindisina nella gara d'andata, Holston riempie il foglio con 19 punti, 5 assist, 4 rimbalzi e 5 palle recuperate, imprendibile nelle sue accelerazioni per Darius Thompson (troppo lento di piedi) ma vincente anche nel duello con John Brown, marcatore designato faccia-a-faccia a tutto campo in un momento cruciale del quarto periodo. Sulaimon, grande assente nel match di Digione, mostra una qualità e un repertorio offensivo di altissimo livello: 23 punti frutto di un ottimo 8/11 dal campo e di un martellante 4/5 dall'arco. Positiva anche la prova dei lunghi, ben imbeccati nei giochi a due e bravi nel trovare spazio nel ventre della difesa di coach Vitucci: Alexandre Chassang segna 11 punti silenziosi, mentre Richard Solomon fornisce ancora una volta una grande spinta energetica della panchina (11 punti, 7 rimbalzi).

Video - La prima martellata di Dominique Sutton in Champions: inchiodata in testa alla difesa di Digione 00:25

Per Brindisi, è Darius Thompson il miglior realizzatore a quota 22 e 7 assist: il playmaker della Happy Casa gioca una buona partita offensiva, ma subisce altrettanto nella metacampo opposta contro il folletto Holston prima di finire sulle ginocchia con il serbatoio energetico vuoto (quasi 36' in campo). Tyler Stone ne aggiunge 17 aprendo presto il fuoco con una scarica di triple ma perde lentamente di efficacia con il trascorrere del minuti. Più positivo Dominique Sutton, al suo debutto stagionale in Champions League: è lui, con la sua energia e intensità difensiva, a rilanciare Brindisi salvandola in diverse situazioni dal baratro (12 punti, 6 rimbalzi e una schiacciata da Top 10). Adrian Banks e John Brown, invisibili per quasi tre quarti, si accendono nel finale lanciando la Happy Casa verso una possibile grande rimonta spezzata soltanto da piccoli dettagli: l'ex-varesino segnerà 12 punti ma sporcati da percentuali scadenti (5/13 dal campo), mentre l'uomo con gli occhiali chiuderà a quota 8 con 4 rimbalzi.

