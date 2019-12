Prosegue la maledizione in trasferta per Brindisi, mentre Sassari vince in volata col Turk Telekom

Telekom Baskets Bonn - Happy Casa Brindisi 101-93

A cura di Marco Arcari. Prosegue la maledizione della trasferta in Basketball Champions League per l’Happy Casa Brindisi, che incappa nel 5° k.o. consecutivo lontano dalle mura amiche del PalaPentassuglia. La formazione di coach Vitucci esce sconfitta dal Telekom Dome di Bonn (93-101) nonostante una prova gagliarda soprattutto in attacco, con un Tyler Stone incontenibile, specie da oltre l’arco dei 6.75 (30 punti e 6/11 da 3, ma anche 7 rimbalzi e 6 assist). Parte meglio l’Happy Casa che inaugura la sfida con una grande inchiodata di Raphael Gaspardo, ma la difesa ospite si perde un po’ troppo spesso i tagli senza palla degli esterni di Bonn e Anthony DiLeo ne approfitta (25-20 al 10’ di gioco). Nel 2° quarto l’Happy Casa regala momenti di puro spettacolo, con Stone incontenibile e tante giocate corali che portano ai vari canestri con fallo subito: gioco da 4 punti per Alessandro Zanelli su geniale rimessa di Adrian Banks, gioco da 3 punti del solito, illuminante, Darius Thompson. La formazione di coach Vitucci realizza 32 punti nella frazione e prende decisamente il comando delle operazioni a metà gara, nonostante l’antisportivo fischiato a Gaspardo (46-52).

A inizio ripresa Banks decide di prendersi tutta la scena e piazza 3 triple consecutive che ne confermano l’incredibile stato di forma e sembrano spezzare in due le resistenze dei padroni di casa (61-70 al 27’). Il Telekom Baskets sembra frastornato, ma Stephen Zimmerman si carica sulle spalle tutto l’attacco della formazione di coach Pach e fa la differenza nel pitturato avversario. Sono però le triple in serie di Benjamin Simons (3/11 da 3, ma 2/2 nel momento più importante della sfida) a spaccare definitivamente in due il match. Brindisi forza qualche possesso di troppo, si aggrappa a un Antonio Iannuzzi da libro cuore, ma non riesce a ricucire il solco, incappando così nella quinta sconfitta in trasferta e raggiungendo quota 13 punti in classifica provvisoria nel Gruppo D. Oltre alla grande prova di Stone, 18 punti e 4 assist per Banks e 12 punti (con 7 rimbalzi) per Thompson.

Il tabellino

Telekom Baskets Bonn : Saibou 7, McKinney-Jones 10, Subotic 15, Lischka 1, Frazier 11, DiLeo 14, Breunig 8, Polas Bartolo 4, Binapfl 2, De Oliveira 2, Zimmerman 12. All. Pach.

Il prossimo impegno dell'Happy Casa Brindisi in Basketball Champions League è in programma mercoledì 8 gennaio 2020, nella sfida casalinga del PalaPentassuglia contro il JDA Dijon. La gara sarà trasmessa in LIVE-HD su Eurosport Player dalle ore 20:20.

Il Banco di Sardegna tornerà in campo, in Basketball Champions League, martedì 7 gennaio 2020, per la trasferta contro il Filou Oostende. La sfida sarà trasmessa in LIVE-HD su Eurosport Player dalle ore 19:50.