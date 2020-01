Stone salva Brindisi a fil di sirena! La Happy Casa supera il PAOK 93-91 e resta in corsa

Happy Casa Brindisi-PAOK Salonicco 93-91

Fondamentale vittoria della Happy Casa Brindisi che supera in volata il PAOK Salonicco, chiude una striscia di tre sconfitte e resta così in corsa per la qualificazione alla fase finale di Champions League. I pugliesi, che salgono a 5-7 di record a due turni dalla fine della regular season, devono ringraziare Tyler Stone, autore di 20 punti e soprattutto della tripla della vittoria ad un secondo dalla fine: l'ex canturino si rivela letale nelle gare punto a punto e bissa il "game winner" siglato contro Bonn sempre al PalaPentassuglia. Per Brindisi anche 17 punti di John Brown, 14 di capitan Banks, 11 di Zanelli e 10 di Campogrande, preziosi in uscita dalla panchina. Al PAOK non bastano i 26 punti di Shorter e i 15 di Adam Smith e Bobby Brown: per questultimo, visto anche in Italia a Siena, pesa lo 0 su 2 ai liberi sul 90-91 a cui poi è seguita la bomba di Stone.

Video - Tyler Stone è un cecchino: tripla della vittoria per Brindisi 01:11

Il match del PalaPentassuglia vede Brindisi subito costretta ad inseguire, il PAOK parte con le marce alte e chiude il primo periodo avanti 31-20 con 10 punti consecutivi di un bollente Shannon Shorter. Nel secondo periodo la Happy Casa prova ad accorciare le distanza coi canestri di Stone e Zanelli per il -5 ma Salonicco allunga di nuovo fino a +11 con due bombe di Bobby Brown; lì c'è il buon impatto di Luca Campogrande che insacca tre canestri da oltre l'arco per il -4 ma gli ospiti hanno qualcosa in più e Best segna allo scadere per il 53-45 con cui si torna negli spogliatoi.

Video - Intuizione di Martin che manda a schiacciare Stone 00:21

Nella ripresa i greci tornano a +11 sul 58-47 ma la Happy Casa non va al tappeto, risponde colpo su colpo con Stone, Banks e Thompson, e poi arriva una grande rimonta guidata da Zanelli e Gaspardo che firmano il sorpasso sul 70-68 e poi il vantaggio 73-71 a fine terzo quarto. Gli ultimi 10' sono di totale equilibrio, a Shorter risponde Zanelli, poi Campogrande fa +4 dalla lunetta (82-78) ma il PAOK c'è e si porta avanti sul 91-88 con una clamorosa bomba di Adam Smith a 24" dal termine. Subito dopo Banks fa -1 con due liberi, poi viene spedito in lunetta Bobby Brown e a sorpresa l'ex di Siena e degli Houston Rockets fa 0 su 2. La Happy Casa ha così l'ultima chance, Banks attacca e poi scarica sull'arco per la tripla della vittoria di Stone!

Video - Il furto di Campogrande scatena John Brown in contropiede 00:37

Nel prossimo turno, martedì 28 gennaio, Brindisi avrà un'altra sfida decisiva in Ungheria sul campo del Falco Szombathely (alle 18 su Eurosport Player) ma prima la squadra di Vitucci giocherà domenica alle ore 17 a Brescia contro la Germani (anche in TV su Eurosport 2).