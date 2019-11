Tanta difesa e si vola: Brindisi stende il Besiktas 84-72 e resta imbattuta in casa

Happy Casa Brindisi-Besiktas Istanbul 84-72

Al PalaPentassuglia, per ora, non si passa. La Happy Casa Brindisi stende il Besiktas nella miglior partita giocata finora in Europa e mantiene inviolato il parquet casalingo, infilando il secondo successo consecutivo in Champions League dopo quello artigliato a fil di sirena con Bonn. Spinta da un ottimo atteggiamento difensivo, la squadra di Frank Vitucci costruisce, mattone dopo mattone, le fondamenta di un successo pienamente meritato nella propria metacampo, convertendo le 11 rubate in un impressionante vantaggio di 32-11 nei punti da palla recuperata: Brindisi prende il controllo emotivo della partita sin dalle battute iniziali e non lo lascia fino agli ultimi scampoli, dove il Besiktas ne approfitta per rosicchiare parte del -21 cui era sprofondata a più riprese nell'ultimo parziale, unico piccolo neo (in ottica doppio-confronto) di una partita fino a quel momento da applausi.

Video - È sempre la serata giusta per far volare John Brown: alleyoop e schiacciata devastante col Besiktas 00:40

Lubrificato da una difesa aggressiva, mobile e tenace, l'attacco della Happy Casa gira con marce molto alte, trovando e alternando tanti protagonisti: Luca Campogrande regala una partita di grandissima sostanza in uscita dalla panchina realizzando 16 punti con 4/4 dall'arco (sarà 9/22 di squadra alla fine), cui fanno eco i 14 di un Tyler Stone che rintuzza però le statistiche a partita già ben indirizzata. Da applausi la prestazione di John Brown, che esalta a più riprese gli spalti del PalaPentassuglia con una serie di balzi su entrambi i lati del campo per schiacciare e stoppare, ma è solido anche il contributo dello "straniero di coppa" Bogdan Radosavljevic, che mette a referto 9 punti con 4 rimbalzi e tanta sostanza in un verniciato in cui il Besiktas fatica a entrare. Su sponda turca, squadra in cui si rivedono gli ex del nostro campionato Jordan Theodore e James McAdoo, si salva soltanto la coppia dei bombardieri Toddrick Gotcher e Shaquielle McKissic, entrambi a referto con 22 punti.

Con questo successo, Brindisi sale a quota 2-2 agganciando il gruppone di centro-classifica del Gruppo D con Bonn, Saragozza e gli ungheresi del Falco Szombathely. Il prossimo impegno è in programma per martedì 12 novembre, trasferta in Grecia contro il PAOK Salonicco, unica squadra ancora senza vittorie nel girone (gara trasmessa in LIVE-Streaming su Eurosport Player).

Brown 10, Thompson 11, Banks 9, Martin 8, Stone 14; Campogrande 16, Radosavljevic 9, Cattapan, Gaspardo 4, Iannuzzi, Ikangi. All.: Vitucci. Besiktas Istanbul: Djurisic 11, McKissic 22, Akpinar 2, McAdoo 5, Theodore 6; Al, Turgut, Yidizli 4, Geyik, Gotcher 22, Savas. N.e.: Gondur. All.: Ivanovic.