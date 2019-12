Una Sassari a due facce ritrova il successo in Champions League superando il Lietkabelis

Lietkabelis - Banco di Sardegna Sassari 82-86

Il Banco di Sardegna Sassari ritorna al successo in Basketball Champions League, ma lo fa non senza soffrire e mostrando due volti diametralmente opposti nel corso della sfida con la formazione lituana del Lietkabelis. I padroni di casa partono malissimo, tra tiri sbagliati e palle perse, e subiscono un parziale di 0-8 nei primi 3’ della sfida, costringendo coach Canak a chiamare timeout per evitare danni ben peggiori. Zeljko Sakic è praticamente l’unico giocatore capace di trovare la via del canestro per il Lietkabelis, ma il problema per i padroni di casa è che Sassari sbaglia il primo tiro a 2’ dal termine del 1° quarto e scappa già nel punteggio (7-19). Complici i turnovers (5) e i ritmi non certo elevati del match, Sassari prende poche conclusioni su azione (9/11) ma ciò nonostante doppia gli avversari in chiusura di periodo (12-24), anche e soprattutto grazie a una fase difensiva letteralmente asfissiante. Nei primi possessi del 2° quarto aumentano esponenzialmente le infrazioni delle due squadre in fase di costruzione del gioco, ma il Banco di Sardegna riesce comunque a piazzare un break di 0-5, con Dyshawn Pierre che raggiunge i 10 punti realizzati dopo soli 12’, e a volare sul +17 (12-29). Sakic, autore di 10 punti nei secondi 10’ di gioco, è l’unico giocatore del Lietkabelis capace di mettere un po’ in difficoltà la difesa della squadra di coach Pozzecco, ma ciò è davvero troppo poco per impensierire una Dinamo capace comunque di chiudere sul 29-42 la prima metà di gara.

Sassari apre la ripresa con qualche difficoltà offensiva inaspettata e segna solamente 2 punti nei primi 3’30’’. I padroni di casa ne approfittano solo parzialmente, rientrando anche a -10 (34-44), ma il gioco da 4 punti di Dwayne Evans ristabilisce prontamente le distanze. Sakic è però incontenibile e guida un altro tentativo di rimonta, che frutta il -8 (40-48) e costringe coach Pozzecco al timeout. I tiri liberi danno una grossa mano agli ospiti, ma è soprattutto Evans a togliere molte castagne dal fuoco ai suoi nel momento di maggiore difficoltà per il Banco di Sardegna. Paulius Sorokas piazza 5 punti consecutivi utili a rispondere alle solite bordate di Sakic e riportare il vantaggio di Sassari sul +9 al 30’ (52-61). Il Lietkabelis piazza un parziale di 5-0 per inaugurare l’ultima frazione, ma Stefano Gentile risponde con una tripla importantissima, prima però di dover lasciare il parquet per un fallo antisportivo nel tentativo di close-out sulla tripla di un avversario (60-66 a 7’30’’ dal termine). Le 2 bombe consecutive realizzate da Tomas Dimsa riaprono però definitivamente la sfida, portando a un solo possesso di distanza la formazione di coach Canak (66-69) e costringendo la panchina sarda al timeout. I lituani rientrano fino al -1 (71-72), ma Miro Bilan ha progetti diversi e, con 4 punti consecutivi, rianima la fase offensiva degli ospiti e fa respirare coach Pozzecco. Tocca però a Curtis Jerrells, fin lì evanescente (0/5 al tiro), piazzare la bomba che corona un parziale di 0-7 e ridà un cospicuo vantaggio al Banco di Sardegna (71-79). Lo stesso Jerrells forza però altre 2 triple e in un amen i padroni di casa rientrano nuovamente sul -3 a 50’’ dal termine, complice anche il fallo tecnico fischiato a coach Pozzecco. Nel gioco dei tiri liberi finali la mano degli ospiti non trema praticamente mai, con Evans a coronare una buonissima prova personale (17 punti con 4/5 dal campo e 8/9 ai liberi). Bene anche Pierre (15 punti e 7 rimbalzi) e Spissu (14 punti e 5 assist).

Il tabellino

: Olujobi, Sakic 31, Lekunas 6, Vaiciunas n.e., Lipkevicius 14, Maldunas 4, Sajus 4, Normantas, Dimsa 13, P. Valinskas 10, M. Valinskas. All. Canak. Banco di Sardegna Sassari: Spissu 14, McLean 7, Bilan 10, Bucarelli, Devecchi n.e., Sorokas 9, Evans 17, Magro n.e., Pierre 15, Gentile 9, Vitali 2, Jerrells 3. All. Pozzecco.

Il Banco di Sardegna tornerà in campo in BCL mercoledì 18 dicembre per il 10° turno, nella sfida del PalaSerradimigni contro la formazione turca del Turk Telekom. La partita sarà trasmessa in LIVE e On-demand su Eurosport Player dalle ore 20:20.