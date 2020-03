Chi è Edi Rama: il premier albanese che si innamorò dell'Italia grazie al basket

Il 3 novembre 1988, delle ombre giganti si presentavano alle porte dell’Albania. Erano una quindicina di giocatori, sotto la guida del coach Valerio Bianchini. La Scavolini Basket atterrò all’aeroporto di Tirana per giocarsi la prima partita di Coppa Campioni della sua storia contro il Partizan. Giusto il tempo di attraversare l’Adriatico, di guardarsi intorno, di rispondere reverenzialmente agli strati di diplomazia che li separavano dal campo di basket. Tra i volti severi di un’Albania ancora assopita dall’inverno comunista, si stagliava un giovanotto alto e gentile. Si chiamava Edi Rama, ed era il traduttore affidato alla squadra. Parlava un italiano fluentissimo, che era solo un minimo riflesso della sua spiccata passione per la cultura. Bianchini lo ricorda così:

" La cosa mi meravigliò non poco, perchè solitamente i nostri accompagnatori all'Est erano agenti dei servizi segreti con l'aspetto truce dei personaggi di Le Carré. Il ragazzo, oltre che appassionato di basket che sapeva tutto sul campionato italiano, era colto e la sua conversazione brillante. Passò molte ore con me e fu immediata amicizia. "

Valerio Bianchini e Sergio Scariolo sulla panchina della Scavolini Pesaro, 1988Other Agency

La partita giocata in casa del comunismo

Erano gli anni d’oro della Scavolini, trascinata dal duo americano Daye-Cook, il “Darren&Darwin Show”. Ma quei ragazzotti americani non avevano ancora la minima idea di cosa fosse il comunismo prima di attraversare l’Adriatico. Bastò un primo colpo d’occhio su Tirana per rendersi conto di quanto un’ideologia politica potesse segnare un paese. La morente Unione Sovietica di Gorbačëv non poteva certo occuparsi della politica laggiù, eppure le porte delle case rimanevano chiuse, si celebravano ancora Lenin e Stalin. Luciano Murgia ricorda quei momenti:

" Un territorio cosparso di casematte, piccoli bunker in cemento armato, quasi che l’Albania comunista preveda un’imminente invasione nemica. "

Grigiore, nebbia e polvere. E nel mezzo, Edi Rama. Che era il contrario di tutto quel contesto. Solo non lo poteva dire, non ancora.Il suo amore per l’Italia cominciò proprio in quegli anni. Molti lo spiegheranno come ovvia attrazione per il patrimonio artistico del Bel Paese, ma a noi piace pensare che il suo innamoramento sia cominciato proprio quel giorno, alle porte di Tirana, grazie al basket. Era una Scavolini travolgente, che sconfisse il Partizan 84-72, che alla fine della partita regalò scarpe e maglie alla gente del posto. Un rosso, quello delle loro canotte, che gli Albanesi non avevano mai visto prima di allora. Diverso da quello a cui erano abituati, aveva un altro significato. Li fece eccitare, li fece sognare. L’Albania di allora era piena di ragazzi come Edi che sognavano l’Italia in silenzio, senza dirlo ai vecchi. Pochi anni dopo la partita della Scavolini, nel 1991,un esodo di dimensioni mai viste prima si riversò sulle coste adriatiche italiane. Gli Albanesi arrivavano in gruppi di 20.000, senza sosta. Ma città come Brindisi e Bari li accolsero a braccia aperte. E forse pure Bianchini avrebbe voluto accogliere a casa sua quell’amichevole traduttore, a cui tanto si era affezionato in quei giorni. Il Vate ricorda bene i momenti di quell’addio all’aeroporto:

" Mi regalò un ritratto da lui dipinto di una giovane fanciulla in abiti del suo folclore. E aveva negli occhi una grande tristezza e un desiderio insopprimibile di venire con noi. "

Chi è Edi Rama: l'amore per l'Italia, l'arte e il basket

Ma quell’addio in verità, fu solo un arrivederci. Perché Edi Rama vent’anni dopo accoglierà l’ex-coach di Pesaro a Tirana nel suo ufficio di sindaco. Lì, i muri sono dipinti con schizzi di colore sgargiante, e all’entrata… beh all’entrata regna sovrano un canestro. La Tirana di oggi sembra essere nata da quell’ufficio. Molti vecchi edifici del comunismo sono stati ridipinti con dei colori brillanti. Una capitale depurata dall’abusivismo, dalla droga, dalle macerie di regime. Ci piacerebbe riassumere l’azione politica più evidente di Rama con una sola parola: colore. Portare colore nelle strade, nei parchi, dipingere i palazzi. Abbattere gli edifici abusivi che coprono i fiumi, sostituirli con alberi. Questa è solo una parte dell’eredità di Edi Rama, che nella vita è stato un po’ tutto: cestista, pittore, politico.

Cresciuto da un padre scultore e una madre laureata in medicina, da adolescente si invaghì della palla a spicchi: molti lo ricordano come un talentuoso giocatore della Dinamo Tirana. Dopo l’incontro con la Scavolini riuscì a fuggire in Francia, dove fondò un movimento di resistenza contro il regime. Nel frattempo studiava arte; le sue opere colpiscono per l’utilizzo libero del colore, capace di brillare sulle pareti bianchissime dei più importanti musei francesi, fino a quelle della Biennale di Venezia. È come se quella moltitudine di schizzi colorati sospesi sui muri conservasse un po’ dello spirito dei ragazzi albanesi come lui, che in quegli anni impararono a non aver paura di sognare ciò che risiedeva fuori dagli schemi dell'ideologia, fuori dai confini della propria nazione. Sono dei disegni colorati, quelli di Rama, che sembrano piegare le pareti, fanno alzare la testa, ci fanno fantasticare. Forse il disegno che spinse Edi a sognare per la prima volta era quello che si materializzò sul parquet di Tirana, un lampo libero, quello delle canotte rosse della Scavolini.

L'Albania non dimentica l'Italia

Oggi delle ombre giganti si presentano alle porte dell’Italia. Non sono una quindicina come i giocatori di Bianchini: Edi Rama, da Primo Ministro dell’Albania, ne ha mandate il doppio. Sa che l’Italia è stata buona con lui e i suoi connazionali, si ricorda pure di quel primo sogno colorato, che cambiò il suo mondo. Ma oggi l’Italia che Edi Rama vede, è fatta di strade deserte e case chiuse. La sofferenza di un popolo non può avere colore. Perciò Rama, di colore non ne porta. Quelle che chiama “forze bianche” sono i 30 medici albanesi che aiuteranno le strutture sanitarie italiane a combattere l’emergenza coronavirus. Dallo stesso aeroporto di 32 anni fa, Edi Rama si rivolge all’Italia:

" Lo so che a qualcuno qui in Albania sembrerà strano che trenta medici e infermieri della nostra piccola armata in tenuta bianca partano oggi per la linea del fuoco in Italia. So che trenta medici e infermieri non risolveranno il rapporto tra la forza micidiale del nemico invisibile e le forze in tenuta bianca che lo stanno combattendo sulla linea del fuoco da quella parte del mare. Ma so anche che laggiù è oramai casa nostra da quando l'Italia e le nostre sorelle e fratelli italiani ci hanno salvati, ospitati e adottati in casa loro quando l'Albania versava in dolori immensi. Noi stiamo combattendo lo stesso nemico invisibile e le risorse umane e logistiche della nostra guerra non sono illimitate, ma oggi noi non possiamo tenere le forze di riserva in attesa che siano chiamate, mentre in Italia, dove si stanno curando in ospedali di guerra anche albanesi feriti dal nemico, hanno un enorme bisogno di aiuto. È vero che tutti sono rinchiusi dentro le loro frontiere, anche Paesi ricchissimi hanno girato la schiena agli altri, ma forse perché non siamo ricchi ma neanche privi di memoria, non ci possiamo permettere di non dimostrare all’Italia che gli albanesi e l’Albania non abbandonano mai l’amico in difficoltà. Questa è una guerra in cui nessuno può vincere da solo. E voi coraggiosi membri di questa Missione per la Vita state partendo per una guerra che è anche la nostra. Oggi noi siamo tutti italiani. E l’Italia la deve vincere questa guerra, anche per noi, per l’Europa e per il mondo intero. Che Dio vi benedica tutti. "