College Basketball Tour: le future stelle del basket americano arrivano a Varese

College Basketball Tour (CBT) è un evento che fa viaggiare i talenti dei college americani per tutta Italia tra Lombardia, Veneto, Roma, Firenze, Livorno e Marche. Questo tipo di evento si propone di colmare un vuoto: portare in Italia amichevoli con college americani nel periodo estivo.

La provincia varesina è una terra che vive di basket e Varese è l'unica città nella regione Lombardia a portare questo tipo di evento. College Basketball Tour è una realtà che si è consolidata con 7 anni di attività su tutto il territorio italiano. I college americani viaggiano ciclicamente e portano in Italia una ventata di dinamismo e freschezza con i loro talenti. L’asse tra CBT e Varese è stabile da cinque anni e l’ultima edizione è stata organizzata da We Got Game ASD, un’associazione composta da quattro ragazzi Under 23.

Si inizia il 7 agosto con Illinois Fighting Illini che sfiderà una selezione di giovani talenti di squadre provenienti da tutta la Lombardia. Tra le file di Illini emerge Ayo Dosunmu, una delle stelle del panorama del college basketball americano. Il classe 2000 è considerato uno dei migliori prospetti nel suo ruolo. Il 12 agosto si passa ai grandi ospiti dell’edizione del 2019: Syracuse. La franchigia è considerata storicamente per uno dei programmi più prestigiosi del college basket in USA. Ogni anno coltiva future stelle NBA, il nome più famoso associato alla franchigia è Carmelo Anthony. Gli attuali leader della squadra sono i nuovi arrivi provenienti dalle high school: Joe Girard III, che vanta il record di punti realizzati nello Stato di New York e Quincy Guerrier, il prototipo di ala grande del futuro. Spazio anche al basket femminile. Il 15 agosto amichevole tra una selezione spagnola e il famoso Auburn Tigers College che farà tappa a Cerro Maggiore per una partita dal sapore internazionale e di alto livello. Ci sarà un terzo appuntamento il 24 di agosto e si tratta di un’altra amichevole tra Northwestern University e la Mamy Oleggio, squadra che attualmente milita in Serie B. Questa amichevole si giocherà al PalaEolo di Castelletto Ticino in modo tale da mantenere la squadra vicina al suo caloroso pubblico.

I campi da gioco e i protagonisti degli appuntamenti:

Mercoledì 7 agosto, ore 20.00: All Star Varese vs. Illinois - Gazzada (VA)

Lunedì 12 agosto, ore 19.00: All Star Varese vs. Syracuse - Vedano Olona (VA)

Giovedì 15 agosto, ore 19.00: Spanish All Star vs. Auburn – Cerro Maggiore (MI)

Sabato 24 agosto, ore 19.00: Mamy.eu Oleggio vs Northwestern - Castelletto Ticino (NO)