La griglia delle Final Eight 2020 a Pesaro: subito Milano-Cremona e Virtus-Venezia ai quarti

In archivio il girone d'andata della Serie A 2019-20, il campionato ha emesso anche la lista delle partecipanti alla prossima Final Eight di Coppa Italia che andrà in scena alla Vitrifrigo Arena di Pesaro da giovedì 13 a domenica 16 febbraio 2020, con tutte le gare ovviamente in diretta su Eurosport 2 e Eurosport Player (in streaming LIVE e on-demand). I riflettori saranno certamente sulla Segafredo Virtus Bologna, campione d'inverno e protagonista di un girone d'andata di altissimo livello grazie soprattutto all'impatto dei serbi, Djordjevic in panchina, Markovic e Teodosic in campo. Non da meno sarà la Sassari di Pozzecco, arrivato sulla panchina della Dinamo proprio in occasione della Coppa Italia di Firenze un anno fa, mentre la sorpresa potrebbe essere la Germani Brescia di Enzo Esposito, finalista nel 2018 e in continua crescita.

Non vanno dimenticate ovviamente l'Olimpia Milano di Ettore Messina e la Vanoli Cremona di Meo Sacchetti, detentrice del trofeo, che daranno vita ad un quarto di finale equilibrato e incerto. Completano la rosa delle partecipanti la Happy Casa Brindisi, finalista un anno fa, la Fortitudo Bologna, tornata nella massima serie in maniera più che convincente, e l'Umana Reyer Venezia, qualificatasi per il rotto della cuffia dopo un girone d'andata poco convincente, decisamente sotto le aspettative per essere i campioni d'Italia in carica.

Il tabellone

Il calendario

Quarti di finale

Giovedì 13 Febbraio 2020

Venerdi 14 Febbraio 2020

Semifinali

Sabato 15 Febbraio 2020

Finale

Domenica 16 Febbraio 2020

L'albo d'oro della Coppa Italia

2019: Vanoli Cremona

2018: Fiat Torino

2017: Olimpia Milano

2016: Olimpia Milano

2015: Dinamo Sassari

2014: Dinamo Sassari

2013: Mens Sana Basket Siena

2012: Mens Sana Basket Siena

2011: Mens Sana Basket Siena

2010: Mens Sana Basket Siena

2009: Mens Sana Basket Siena

2008: Felice Scandone Basket Avellino

2007: Benetton Pallacanestro Treviso

2006: Ss Basket Napoli

2005: Benetton Pallacanestro Treviso

2004: Benetton Pallacanestro Treviso

2003: Benetton Pallacanestro Treviso

2002: Virtus Bologna

2001: Virtus Bologna

2000: Benetton Pallacanestro Treviso

1999: Virtus Bologna

1998: Fortitudo Bologna

1997: Virtus Bologna

1996: Olimpia Milano

1995: Benetton Pallacanestro Treviso

1994: Benetton Pallacanestro Treviso

1993: Benetton Pallacanestro Treviso

1992: Victoria Libertas Pesaro

1991: Scaligera Basket Verona

1990: Virtus Bologna

1989: Virtus Bologna

1988: Juvecaserta Basket

1987: Olimpia Milano

1986: Olimpia Milano

1985: Victoria Libertas Pesaro

1984: Virtus Bologna

1983: non disputata

1982: non disputata

1981: non disputata

1980: non disputata

1979: non disputata

1978: non disputata

1977: non disputata

1976: non disputata

1975: non disputata

1974: Virtus Bologna

1973: Pallacanestro Varese

1972: Olimpia Milano

1971: Pallacanestro Varese

1970: Pallacanestro Varese

1969: Pallacanestro Varese

1968: Polisportiva Partenope Napoli