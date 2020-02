Brindisi rulla la Fortitudo Bologna 78-53 e torna in finale: sarà sfida inedita con Venezia

Happy Casa Brindisi-Pompea Fortitudo Bologna 78-53

VITRIFRIGO ARENA, PESARO - Brindisi è un fiume in piena. Straripante, devastante e al tempo stesso meravigliosa nella sua forza e brutalità. La Fortitudo aveva soltanto una chance per ritornare, da neopromossa, a disputare la finale a 22 anni di distanza dall'ultima volta (successo su Treviso): evitare che la Happy Casa prendesse in mano da subito il controllo del ritmo-partita. Ma il 7-0 dei primi due minuti (presto trasformatosi in 11-4) è un chiaro segno premonitore di una serata destinata a chiudersi a valanga. E così, è una splendida Brindisi a coltivare il sogno per il secondo anno consecutivo, regalandosi, con pieno merito, un'altra finale inedita contro la Reyer Venezia, alla sua prima apparizione della storia dopo il successo su Milano.

Video - John Brown con la schiacciata della Final Eight! Decolla e inchioda in testa a Sims 00:34

La differenza a livello fisico è lampante ed enorme: la Happy Casa è famelica in difesa, aggressiva sul pallone e a rimbalzo, e incontenibile quando riesce a correre e ad attaccare con i drag in transizione. La partita vera dura poco più di un quarto (23-12 al primo intervallo), quando alla sfuriata iniziale di John Brown (oggi MVP con 18 punti, 6 rimbalzi e una serie di schiacciate da cineteca dopo la partita un po' opaca della sera precedente) si uniscono i primi colpi di Adrian Banks e un paio di triple di un ottimo Alessando Zanelli dalla panchina: Brindisi doppia la Effe sul 32-16 assorbendo il pieno controllo emotivo della partita e, da lì in poi, non toglierà più il piede dall'acceleratore.

Video - Volare è l'ultimo dei problemi per Dominique Sutton 00:31

Surclassata a uomo, Bologna non riesce ad arginare la furia avversaria nemmeno con qualche tentativo sparso di zona 3-2, e perde presto il lume offensivo, schiantandosi a ripetizione contro i corpi a centroarea senza mai trovare vantaggi dal palleggio e sparando a salve dall'arco (l'1/20 finale impedirà di aprire il campo). Ne esce una lunga serie di attacchi stentati, strozzati, condotti con grande lentezza e poca tenuta fisica (18 palle perse), che fanno risaltare ed esaltare la tremenda pressione difensiva sul pallone (il metro arbitrale della serata, giusto dirlo, è molto permissivo). Con percentuali così scadenti, risulta inutile anche l'enorme quantità di ovvi rimbalzi offensivi catturati (18, per un conto totale di 55-37 pro-Effe sotto i tabelloni). Difficile salvare qualcuno se non il solo Daniele Cinciarini, già tra i migliori nella serata precedente: Bologna chiuderà a quota 53, peggior prestazione offensiva della storia delle Final Eight, condivisa mestamente con Biella (sconfitta del 2010 contro Siena).

Video - Prosegue lo show di John Brown: voto 10 per la sua schiacciata con "mulino a vento" 00:55

Reduce dalla prova-record da 37 punti all'esordio con Sassari, Adrian Banks può concedersi una serata di maggior relax (11 in 23') e risparmiare le energie per la finale. Quella con la Reyer Venezia sarà una sfida tra due squadre profondamente diverse per filosofia e interpretazione del gioco e, ancora una volta, saranno decisivi controllo del ritmo e intensità difensiva: una partita "di corsa" vede Brindisi nettamente favorita, una "di tattica" farà pendere invece l'ago verso gli orogranata.

Il tabellino

Happy Casa Brindisi: Brown 18, Banks 11, Thompson 10, Martin 8, Stone 6; Gaspardo 9, Sutton 6, Zanelli 7, Campogrande 3, Cattapan, Guido, Ikangi. All.: Vitucci.

Brown 18, Banks 11, Thompson 10, Martin 8, Stone 6; Gaspardo 9, Sutton 6, Zanelli 7, Campogrande 3, Cattapan, Guido, Ikangi. All.: Vitucci. Pompea Fortitudo Bologna: Fantinelli 6, Sims 10, Aradori 4, Robertson 4, Leunen 4; Dellosto, Stipcevic 4, Daniel 7, Mancinelli 4, Cinciarini 10. All.: Martino.