Il punto del pres. Egidio Bianchi: "Lascio dopo 4 anni di progressi e una Coppa Italia da record"

Alla vigilia della palla a due della finale di Coppa Italia 2020 tra Happy Casa Brindisi e Umana Reyer Venezia, il presidente di Lega, Edigio Bianchi, ha stilato il resoconto sulla quattro-giorni pesarese dando, allo stesso tempo, uno sguardo alla sua gestione ormai in chiusura.

Una Coppa Italia da record per spettatori e pubblico televisivo

"Nei quattro anni della mia gestione, la Coppa Italia è cresciuta arrivando a superare tutti i record. Quest'anno abbiamo venduto quasi 32.000 biglietti, registrando un incremento del 25% nei ricavi da ticketing rispetto alla scorsa edizione a Firenze. L'audience televisivo è stato in linea con gli eventi-top del campionato: per Milano-Venezia, abbiamo registrato 190.000 spettatori su Rai e 42.000 su Eurosport 2, cui vanno aggiunti anche i fruitori di Eurosport Player. L'ultimo minuto del tempo supplementare di Virtus Bologna-Venezia ha toccato i 511.000 spettatori su Rai, pari al 3% di share. Sui social siamo stati spesso nei primi 3/5 posti nei trend. Sul campo, il torneo ha confermato la sua imprevedibilità, con la finale tra le due teste di serie più basse, #7 vs #8. Brindisi e Venezia sono due club che hanno lavorato molto bene e che sono arrivati in forma a questa manifestazione. Il ricordo complessivo che mi lasciano queste giornate è emozionante e bellissimo".

Quattro anni di gestione per migliorare il prodotto sempre più

"Quattro anni fa abbiamo preso un prodotto e lo abbiamo trasformato in uno migliore. Si poteva fare di più e meglio? Sicuramente sì, ma è un discorso che andrebbe allargato anche ad altri interpreti e dinamiche. Io sottolineo i risultati che la Lega ha raggiunto a livello di pubblico e spettatori. Quest'anno non abbiamo avuto il title sponsor, non è una cosa bella, ma abbiamo alzato l'asticella, e vogliamo legarci ad aziende che sposino veramente i nostri progetti, e ne abbiamo tanti. Diritti tv? Sono decisi dall'assemblea dei club. Se dovessimo creare il canale di Lega, dovrà cambiare anche la nostra organizzazione generale".

Next Gen, risultati incoraggianti

"La Next Gen ha raccolto un grande successo di pubblico, abbiamo avuto scout anche internazionali a seguire le partite, e i risultati ci danno speranza per il futuro. Abbiamo avuto 2.200 spettatori sul canale LBA e 10.000 su Facebook, con una punta di 21.000, dati molto significativi che si possono quasi rapportare a una partita di campionato sulla tv lineare".

La novità della e-League

"La e-League e gli e-Games sono un fenomeno di grande interesse per le giovani generazioni. Siamo stati la prima lega professionistica in Italia ad aver organizzato un campionato di e-sport, anticipando anche il calcio. Quello degli e-sport è un mercato in forte sviluppo a livello mondiale, e lo vogliamo utilizzare per accrescere la nostra fan-base: con oltre 600 player iscritti, è stato il primo evento di e-sport organizzato all'interno di un'arena che ospita un altro evento sportivo".