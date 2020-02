La Reyer Venezia soffoca anche Milano: vittoria 67-63 e prima finale della storia

AX Armani Exchange Milano-Umana Reyer Venezia 63-67

VITRIFRIGO ARENA, PESARO - La prima volta in finale della Reyer Venezia sarà ricordata come la Final Eight degli upset. Dopo l'uscita di scena delle prime tre teste di serie nei quarti di finale, la squadra di De Raffaele, presentatasi a Pesaro con il seed #8, completa l'opera stritolando anche l'Olimpia Milano con la propria forza difensiva, proprio come fatto giovedì sera contro la capolista Virtus Bologna, e si conquista con merito la chance di svoltare una stagione finora in ombra con un possibile trofeo all'orizzonte. Per la Reyer è anche una piccola rivincita dopo le tante eliminazioni sofferte proprio per mano dell'Olimpia nell'ultimo decennio (tre ai playoff, due in Supercoppa e una in Coppa Italia), un successo in una gara secca che gli orogranata non ottenevano in generale su Milano dall'ormai preistorico 1968 (ottavi di finale di Coppa Italia).

Nonostante il -12 (7-19) sofferto nelle fasi iniziali di un match che vede l'Olimpia provare ad allungare subito sul buon impatto dei lunghi, proprio come fatto contro Cremona, la Reyer ha la forza mentale e di spirito per non scomporsi e continuare a giocare la sua partita, fatta di ritmo rallentato e compassato fin quasi all'esasperazione e di una difesa fisica e perfettamente organizzata nei movimenti di cambio, aiuto e rotazione, capace di stritolare sul perimetro e nel verniciato gli avversari. Sono decisivi, in questo senso, i due quarti centrali, dove Venezia concede soltanto 22 punti, gli stessi subiti nel primo periodo (dal 22-15 al 44-54 del 30'). Nel frangente, aiuta anche la pessima serata al tiro dell'Olimpia, costretta sì spesso a prendersi conclusioni poco limpide e mal costruite, ma anche incapace di capitalizzare su situazioni più comode sparse in vari momenti della ripresa: Milano chiuderà con 4/27 dall'arco (15%), peggior prestazione al tiro della stagione dopo quel misero 2/21 raccolto nella sconfitta interna contro Brescia.

