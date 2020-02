Virtus favorita, Milano sfidante, Brescia e Brindisi outsider, ma tutte possono vincere: ecco perché

A più di un mese dalla definizione del tabellone delle Final Eight di Coppa Italia, con cinque giornate del girone di ritorno già in archivio, le otto squadre che compongono la parte alta della classifica sono ancora le stesse. Certo, c’è stato qualche scambio di posizione, ma l’equilibrio sembra essere una costante in grado di rendere la kermesse di Pesaro ancora più intrigante. Perché, quest’anno come non mai, la Coppa Italia potrebbe essere davvero un torneo aperto a qualsiasi risultato, in cui ogni squadra partecipante ha le proprie carte da giocare per vincere (tutte le partite LIVE su Eurosport 2 ed Eurosport Player tra giovedì 13 e domenica 16 febbraio).

Virtus Segafredo Bologna (18-2)

intensa e organizzata, con Milos Teodosic è la favorita in partenza.

Ancora capolista indiscussa, la Virtus Bologna ha trasformato il campionato “del rilancio” in qualcosa di molto più grande: sin dall’inizio della stagione si è candidata come squadra da battere per la qualità del roster, la forza di un giocatore di livello superiore come Milos Teodosic e, soprattutto, per l’organizzazione e l’intensità difensiva, instillata dall’ottimo lavoro di coach Sasha Djordjevic. Arriva a Pesaro da favorita ai blocchi di partenza ma con la metà del tabellone più complicata, che racchiude Venezia (campione d’Italia), Cremona (campione in carica) e Milano (la grande antagonista). Da testare la tenuta morale e mentale dopo le due sconfitte in campo internazionale (Partizan in Eurocup e Tenerife in finale di Coppa Intercontinentale): avranno reso il gruppo ancora più affamato di trofei o aperto qualche crepa in un meccanismo che, fino a un paio di settimane fa, sembrava quasi perfetto?

Banco di Sardegna Sassari (15-5)

un gruppo nuovo ma già coeso, sa come si vince (la Supercoppa insegna).

Parte come favorita nella metà bassa del tabellone anche se la sfida contro Brindisi sarà subito un banco di prova importante. Nonostante il profondo restyling del roster che ha raggiunto la finale-scudetto nella scorsa stagione, coach Gianmarco Pozzecco è riuscito a costruire un gruppo solido e coeso in pochissimo tempo, affidando ai propri giocatori ruoli e competenze ben precise, e favorendo l’esplosione di Marco Spissu, Michele Vitali e DyShawn Pierre, vero leader all-around e ormai pronto al salto superiore in Eurolega. Questa Sassari sa già vincere, come dimostrano i record in campionato e Champions League e, soprattutto, la Supercoppa già messa in bacheca a settembre, ma attenzione alle rotazioni relativamente corte: in campionato sono state un plus per dare subito identità alla squadra, ma le tre gare consecutive potranno portare coach Pozzecco a modificare qualcosa nella gestione della squadra.

Germani Basket Brescia (14-7)

la grande sorpresa con un animo da battaglia, è l’outsider più pericolosa.

La grande sorpresa del girone d’andata si candida nel ruolo di “dark horse” per eccellenza, proprio come la Cremona dello scorso anno. Il terzo posto in campionato e la Top16 raggiunta in Eurocup (con passaggio ai playoff ancora aperto) testimoniano il lavoro di enorme livello svolto da coach Vincenzo Esposito, capace di trasmettere al gruppo quello stesso carattere battagliero che aveva da giocatore. Brescia è una squadra tosta, quadrata, molto ben organizzata in difesa e spinta da uno spirito che aumenta le qualità dei propri effettivi, perfettamente incarnato in Awudu Abass, alla sua miglior stagione della carriera. Emozioni, carattere e intangibles, tutte doti che si sposano con la filosofia della Leonessa, sono fondamentali, se non decisive, in tornei con partite così ravvicinate.

AX Armani Exchange Milano (14-7)

da favorita a grande sfidante, un ruolo migliore per reggere la pressione?

Per la prima volta da diverso tempo, Milano si affaccia alle Final Eight senza le stigmate della favorita per eccellenza, ma in un ruolo di grande sfidante che probabilmente si addice meglio al carattere generale di una squadra che mal digerisce l’eccessiva pressione. La stagione finora più interlocutoria che di grande rilancio anche a livello europeo (14-7 in campionato, 11-13 in coppa) nasconde però qualità generali del roster che, se accese nei modi e tempi giusti, sono impareggiabili per tutte le avversarie. Finora, la rosa molto lunga ha dato qualche garanzia in più per gli infortuni ma ha nel contempo ritardato la creazione di un vero gruppo coeso come quello delle maggiori sfidanti a livello nazionale: in un torneo così breve, dove la chimica è dote fondamentale, l’Olimpia parte più indietro rispetto alle sfidanti principali.

Happy Casa Brindisi (13-8)

atletica, rapida, divertente, la Coppa Italia è il suo pane.

Calato il sipario in Champions League e allungato il roster con la formula del 6+6, Brindisi è ora pronta a lanciarsi come un ciclone sulla seconda parte di stagione, alla ricerca del miglior spot possibile per i playoff. La Coppa Italia, soltanto accarezzata per la sconfitta in finale nella scorsa stagione, si trasforma già in uno dei principali obiettivi di quest’annata: atletica, intensa, devastante quando può scatenarsi in campo aperto e pericolosissima dall’arco (come, del resto, è nel DNA di coach Frank Vitucci), Brindisi è squadra con caratteristiche perfette per affrontare un torneo come questo, con tante partite a distanza ravvicinata e a eliminazione diretta. L’innesto in corsa di Dominique Sutton ha aggiunto quell’esperienza e presenza difensiva mancanti a inizio stagione, e ora Brindisi può ben definirsi squadra completa e a tutto tondo. Se vi avanza un euro, puntatelo pure su Adrian Banks come possibile MVP.

Vanoli Cremona (12-8)

campione in carica, punta al bis: senza timori e con un gioco ancora frizzante.

Campione in carica, Cremona ha dimostrato, nella scorsa stagione, quanto la Coppa Italia sia aperta a qualsiasi tipo di sorpresa e, soprattutto, sottolineato la maggior importanza del momento psico-fisico del gruppo rispetto a ogni altro dettaglio tecnico-tattico. Nonostante la durezza della parte alta del tabellone, Cremona si presenta a Pesaro consapevole delle proprie qualità (ha già battuto Milano e Virtus all’andata) e forte di uno dei sistemi offensivi più brillanti, pericolosi e divertenti di tutta la Serie A (chapeau, ancora una volta a coach Meo Sacchetti), completato alla perfezione dall’innesto in corsa di Ethan Happ, probabilmente il miglior giocatore del nostro campionato per tecnica e movimenti vicino a canestro. L’arma in più, con tre partite ravvicinate, potrebbe essere la freschezza maggiore rispetto alle avversarie: senza coppe, Cremona ha giocato la metà delle partite.

Umana Reyer Venezia (11-10)

l'occasione perfetta per svoltare una stagione sotto le attese.

La prima parte di stagione è stata molto inferiore alle attese: da campione d’Italia, la Reyer è scesa a vivacchiare al margine della zona playoff con un record misero in trasferta (2-8) e la qualificazione alla post-season di Eurocup ancora incerta. La Coppa Italia si trasforma così nello scenario perfetto per la più classica delle sterzate in corsa, un obiettivo a brevissimo periodo in grado di poter rivitalizzare a livello emotivo una squadra che sembra aver perso buona parte di quella durezza generale che era stata invece punto di forza principale nella scorsa annata. La Reyer è chiamata a dimostrare di non essere arrivata alla fine di un ciclo e il tabellone durissimo (Virtus Bologna all’esordio e poi Milano/Cremona) può essere d’aiuto per dare ulteriore concentrazione e motivazione.

Pompea Fortitudo Bologna (11-10)

grande ritorno da neopromossa, pericolosa perché non ha nulla da perdere.

Essere tornata a giocarsi le Final Eight da neopromossa è già una grandissima conquista, ma sarebbe molto riduttivo trasformare Pesaro in un semplice “premio” per la Fortitudo. Il blasone della squadra e l’esperienza dei tanti veterani a roster porteranno la Effe a giocarsela, da subito, alla morte, anche grazie alla consapevolezza di non avere nulla da perdere. Anche se scivolata all’ottavo posto in classifica, Bologna partirà con la testa di serie #6, storicamente positiva: nelle ultime tre edizioni, infatti, la #6 ha sempre piazzato l’upset superando il primo turno e, nel 2014, Sassari ha trionfato partendo proprio da quella posizione in griglia.

