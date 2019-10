Daniel Hackett dice addio alla Nazionale: "Al Mondiale ho giocato l'ultima gara in azzurro"

" Al Mondiale ho giocato l’ultima gara in azzurro "

Con la tradizionale schiettezza che lo ha sempre contraddistinto, Daniel Hackett annuncia l'addio alla Nazionale. In un'intervista esclusiva al sito Eurodevotion in vista dell'inizio dell'Eurolega di cui il suo CSKA Mosca è campione in carica, il nativo di Forlimpopoli ha confermato l'intenzione di non rispondere alla convocazione del ct Meo Sacchetti per i prossimi impegni, in primis il Preolimpico di fine giugno 2020. Evidentemente la partecipazione al Mondiale in Cina dello scorso settembre ha chiuso un ciclo e portato a termine un percorso personale per Daniel che ora vuole dedicarsi ad altro, la famiglia in primis.

" Ci siamo fatti un bel mazzo, ci abbiamo provato, il risultato non è stato il massimo che speravamo però abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo, cioè il Preolimpico. E’ stata un’estate produttiva, ci tenevo tanto a giocare un Mondiale ed averlo fatto mi riempie di orgoglio "

" Credo di essere arrivato ad un bivio, o meglio al capolinea. Con grande serenità ti dico che credo sia giusto lasciare spazio alle nuove generazioni che meritano di giocare. Ci son ragazzi come Spissu, Moretti, Mannion che hanno bisogno di fare questa esperienza e di farla al più presto. E’ ora che mi faccia da parte e voglio dirlo in anticipo in modo che ci sia il tempo per programmare. Al Mondiale ho giocato l’ultima gara in azzurro "

Sulla decisione presa e le motivazioni che lo hanno spinto, ha spiegato:

" Ho la certezza di aver sempre dato tutto ciò che avevo in tantissime estati e questo è fondamentale. Ora è tempo di farsi da parte per ragioni che ritengo tanto personali quanto giuste "

" Ho una figlia che compie 3 anni proprio in questi giorni, lei sento che ha bisogno di me, la mia famiglia ha bisogno di me ed io sento proprio che sia giusto starle vicino "

" Avrò la serenità di dedicarmi alla mia famiglia e di poter prendermi cura del mio corpo. Sarò ripetitivo, ma è proprio la serenità di questa decisione che mi piace trasmettere in questo momento "

Daniel Hackett chiude un'esperienza durata 12 anni con la maglia azzurra della Nazionale: l'esordio il 2 giugno 2007 a Bari contro la Croazia, l'ultima sfida contro Portorico al Mondiale, l'8 settembre 2019. In mezzo 115 presenze e 762 punti totali realizzati: il suo record sono i 29 nel successo 78-72 dell'Italia sul Montenegro a Danzica, il 4 agosto 2012. In azzurro ha disputato anche a tre Europei, 2011, 2015 e 2017.

