Daniel Hackett si unirà a Nazionale direttamente a Pinzolo

Daniel Hackett è stato autorizzato a non aggregarsi al raduno della Nazionale di lunedì 22 luglio a Milano. Il presidente federale Giovanni Petrucci, d’intesa con il CT Meo Sacchetti e sentito il giocatore, ha deciso di autorizzare Hackett, per motivi personali, ad aggregarsi al training camp di Pinzolo per l’allenamento di venerdì mattina. Lo rende noto la federbasket.