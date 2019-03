Davide Moretti trascina Texas Tech alle Final 4 NCAA: primo italiano di sempre!

Quello che scorre nelle vene di Davide Moretti non è un sangue normale. Il basket c’è da sempre nella sua famiglia: il padre Paolo, aretino con esperienze a Verona, Bologna (entrambe le sponde), Siena, Roseto e in Grecia al Peristeri da giocatore, è poi diventato validissimo allenatore con esperienze in Serie A e sei anni passati a riportare Pistoia nel massimo campionato.

Oggi, però, la scena se la prende lui, il figlio: Davide, 21enne, nella notte ha trascinato la squadra della sua università, Texas Tech, alle Final Four del torneo NCAA. Per dare l’idea di quanto sia seguito il torneo universitario americano, basti pensare che il weekend delle finali viene regolarmente svolto in stadi di football americano, con una folla immensa a riempire l’arena in questione, che finisce regolarmente esaurita in ogni ordine di posti. La finale più famosa resta senza dubbio quella del 1979, in cui si affrontarono Michigan State e Indiana State, o, per meglio dire, Magic Johnson e Larry Bird, in quella che sarebbe diventata la più grande rivalità della storia lungo tutti gli Anni ’80 della NBA, prima dell’esplosione definitiva di Michael Jordan.

Moretti, in particolare, dopo un primo tempo anonimo nel match delle Elite 8 (la definizione americana dei quarti di finale) contro Gonzaga, è riuscito a sfoderare tutte le sue armi negli ultimi tre minuti: prima due triple fondamentali, poi i liberi decisivi a 11 secondi dalla fine. Il 75-69 spedisce Texas Tech là dove mai nella storia si era spinta. Lo stesso ex giocatore di Treviso in A2 - cresciuto nelle giovanili del Pistoia Basket dove papà era capo allenatore - diventa il primo italiano di sempre alle Final 4 di NCAA. Data storica anche per lui, dunque.

Non si conosce ancora l’avversaria di Texas Tech, che verrà fuori da una sentitissima sfida, quella tra Duke e Michigan State. Sarà sfida con il titano Zion Williamson? Dall’altra parte del tabellone, invece, Virginia, che ha eliminato Purdue per 80-75, aspetta una tra Auburn (che ha eliminato nelle Sweet 16 la University of North Carolina, più conosciuta come UNC) e Kentucky.