Derrick Rose non parteciperà allo Skills Challenge all'interno del prossimo All Star Game

Proprio quando l’All Star Weekend arriva nella sua Chicago, Derrick Rose è costretto a rinunciare alla presenza. L’attuale giocatore dei Detroit Pistons avrebbe dovuto prendere parte allo Skills Challenge, evento che dal 2003 fa parte del calendario che porta all’All Star Game di domenica.

Il giocatore si ferma per un non meglio precisato infortunio, proprio nel momento in cui è al centro di numerose voci di mercato. Quella più insistente lo voleva, fino a pochi giorni fa, ai Los Angeles Lakers, al fianco di LeBron James e Anthony Davis, mentre la franchigia gialloviola spedirebbe nella Motor City Alex Caruso. Ci sarebbe però un problema: la volontà dello stesso Rose, che non avrebbe alcuna intenzione di muoversi da Detroit, dove ha contratto fino al 2021.

Rose, in questa stagione, sta viaggiando a 18.5 punti e 5.8 assist di media, un rendimento che non teneva dalla stagione 2011-2012, quella precedente ai tanti, troppi problemi di infortuni che ne hanno minato la carriera.

